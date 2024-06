CAC40 : renversement de tendance après ISM US, Brent sous 79$

Le vent tourne à 1/2H de la clôture : le bourse de Paris qui débutait la semaine - et le mois de juin- du bon pied (progression de +0,5%, vers 8.025 points durant plusieurs heures), efface tous ses gains et retombe vers 7.990, à 1% de la zone support un peu délicate des 7.910/7.920Pts.



Après un mois de mai sans grande saveur (+0,1%), le marché parisien espérait se remettre sur de bons rails ce lundi grâce à la détente des taux (qui heureusement se confirme en Europe, comme aux US) pour renouer avec ses récents records.



Mais Wall Street qui avait rouvert sur une note mitigée opte résolument pour le rouge, ce qui n'était pas anticipé, avec un S&P500 à -0,2%, un Dow Jones à -0,6%... les +0,1% du Nasdaq semblent bien fragiles.



Les investisseurs font peut-être preuve d'un certain attentisme à l'orée d'une semaine qui s'annonce chargée, à la fois sur le plan de la politique monétaire et des indicateurs économiques.



Malgré la publication la semaine passée de chiffres de l'inflation supérieurs aux attentes, il ne fait plus guère de doute que la BCE réduira ses taux jeudi afin d'accompagner la reprise de la croissance en zone euro.



Le point le plus intéressant concernera néanmoins la trajectoire de ses taux après le mois de juin, la ré-accélération de l'inflation étant de nature à alimenter les débats autour d'une éventuelle 'pause' de la BCE en juillet.



Après son accès de tension de la semaine passée, le rendement du Bund allemand à 10 ans recule nettement, de -7Pts autour de 2,578%.



Nos OAT françaises s'améliorent encore plus nettement, avec -7,5Pts vers 3,063%, malgré la décision de l'agence de notation S&P d'abaisser la note de crédit de la France: une dégradation de la note qui était soit déjà anticipée de longue date par les marchés (et intégrée dans le cours), soit complètement ignorée car la France devrait déjà être plusieurs crans plus bas selon Patrick Arthus.



Aux Etats-Unis, les rendements obligataires se détendent de -11,6Pts vers 4,408% : l'embellie initiale de -5Pts s'est radicalisée après la publication du PMI manufacturier américain : à en croire S&P Global, l'indice précurseur d'activité est ressorti à 51,3 pour le mois écoulé, contre 50,0 en donnée définitive pour avril.



'Si la demande des clients s'est améliorée au cours du mois, elle est demeurée terne selon les répondants', indique S&P Global ne voyant ainsi qu'une hausse marginale des nouvelles commandes, mais une expansion à un rythme solide de la production.



Le tableau est bien différent avec 'l'ISM' : l'activité dans le secteur manufacturier américain a accentué sa contraction en mai (les économistes attendaient un ralentissement).



D'après l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiée ce lundi, l'indice est ressorti à 48,7 le mois dernier, contre 49,2 en avril, alors que le consensus attendaient en moyenne un indice autour de 49,8.

Le sous-indice des commandes nouvelles est resté en zone de contraction, à 45,4 en mai contre 49,1 en avril, tandis que celui mesurant la production s'est tassé à 50,2 contre 51,3 le mois passé.



Le sous-indice des prix acquittés a reculé à 42,4, après 45,4 en avril, là où celui de lié à l'emploi s'est accru à 51,1, contre 48,6 le mois précédent.



Autre grand rendez-vous de la semaine, le rapport sur l'emploi américain - attendu vendredi - devrait confirmer que le marché de l'emploi reste toujours solide aux Etats-Unis.



Sur le marché de l'énergie, les cours pétroliers décrochent de -3,6% vers 78,7$ sur le 'Brent' à Londres après la décision de l'Opep+ de prolonger sa baisse de production pour soutenir les prix... ce qui pourrait ne pas suffire si l'activité industrielle ralentit aux Etats Unis... et en Chine.



L'once d'or reste inchangée vers 2.330, malgré les premières frappes ukrainiennes 'en profondeur' sur le territoire russe après le feu vert de l'OTAN (de Washington et Londres selon les autorités de Kiev) donné ce weekend.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Casino a annoncé vendredi soir la vente de 90 magasins au Groupement Les Mousquetaires et à Auchan Retail France.



Atos indique avoir reçu deux propositions révisées de restructuration financière, d'EPEI associé à Attestor Limited d'une part, et d'un consortium composé de Onepoint, Butler Industries, Econocom et certains créanciers d'autre part.



Airbus annonce qu'un consortium d'entreprises japonaises dirigé par NTT Docomo et Space Compass, en collaboration avec Mizuho Bank et la Development Bank of Japan, s'est engagé à investir 100 millions de dollars dans AALTO HAPS.



Enfin, PT Len Industri (Persero) et Thales ont signé un accord le 30 mai 2024 pour créer une joint-venture (JV) visant à améliorer les capacités de défense de l'Indonésie en renforçant les activités industrielles locales dans les domaines de la fabrication, de l'ingénierie et des services.



