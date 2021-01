CAC40 : repasse au-dessus des 5.550, W-Street tient bon.

La Bourse de Paris réduit ses pertes ce vendredi (-0,7%) et le CAC40 repasse au-dessus de 5.550 (à plus ou moins 10Pts près).

Le CAC40 qui cède sur la semaine écoulée (-1% environ) bascule ainsi dans le rouge sur l'ensemble de l'année (-0,1%).

L'Euro-Stoxx50 (-0,5% vers 3.600) pourrait également finir dans le rouge en hebdo (-0,4%).



Le début de séance a été animé par les résultats des enquêtes PMI mensuelles d'IHS Markit réalisées auprès des directeurs d'achats du secteur privé européen: des chiffres qui ne justifient guère une consolidation appuyée.



L'indice PMI 'composite' en France s'est replié à 47,0 en janvier (49,5 en décembre), traduisant une accélération de la contraction dans le secteur privé sur fond de durcissement des mesures de couvre-feu. Le recul est particulièrement marqué sur le PMI des 'services', en recul de 49 vers 46,5 en janvier.



Le PMI composite de la zone euro s'est replié de 49,1 en décembre à 47,5 en janvier (47,6 anticipé), signalant ainsi une troisième baisse mensuelle consécutive de l'activité globale dans la région et le plus fort taux de contraction depuis trois mois; le PMI des 'services' se contracte de 46,4 vers 45.



La surprise provient des Etats Unis : le PMI 'composite' de janvier s'envole à 58 contre 55,3 en décembre.

L'activité a fortement accéléré à la fois dans le secteur manufacturier ainsi que dans le secteur tertiaire, alors que se profilent des mesures de reconfinement imminentes.



Les marchés d'actions américains consolident à l'ouverture -ce qui était anticipé- mais moins que prévu avec -0,6% pour le Dow Jones, -0,4% sur le S&P500 et -0,2% sur le Nasdaq.

Le Dow Jones est pénalisé par la chute d'Intel (-7,5% après +6,5% jeudi soir) et d'IBM qui dévisse de plus de 10%.



Les investisseurs ont découvert les comptes du groupe de services pétroliers Schlumberger, publiés à la mi-journée : les bénéfices progressent alors que le chiffre d'affaire continue de se contracter.



A Paris, le CAC est plombé par le repli des bancaires avec St Générale -3,8% et BNP-Paribas -3,3%.

Vivendi annonce investir, à hauteur de 7,6%, dans PRISA, leader des médias et de l'éducation du monde hispanophone, qui possède El Pais, Santillana, Cadena SER, Radio Caracol, AS ou encore Los 40 Principales.



Le groupe Seb (-1,8%) affiche un chiffre d'affaires de l'année 2020 de 6,94 milliards d'euros, en repli de 5,6%, qui se décompose en une baisse organique limitée à 3,8%, un effet devises de -3% et un effet périmètre de +1,2%.



Airbus a annoncé la mise à jour des cadences de production des appareils de la famille A320 passant ainsi de 40 par mois actuellement à 43 au 3e trimestre et à 45 au 4e trimestre 2021, précise l'avionneur.



Ce nouveau plan de production représente une montée en cadence plus lente que les 47 avions par mois initialement envisagés à partir de juillet.





