CAC40 : repasse la barre des 7.000 dans sillage secteur auto

Encore 0,5% de gain d'ici 17H35 et la bourse de Paris aura effacé les -4% de la séance de lundi: après 0,75% la veille, le CAC40 rajoute +2,7% vers 7.020Pts (avec 100% de titre en hausse, et Renault qui fait la fusée avec +7%), dans des volumes relativement modestes puisque encore inférieurs à 2MdsE.

Quel est donc le moteur de cette euphorie alors que les investisseurs se voulaient encore prudents la veille dans l'attente des annonces de la Fed après deux jours de réunion.



Si le comité stratégique devrait -pour l'instant- laisser ses taux d'intérêt inchangés, les investisseurs s'attendaient à ce que Jerome Powell fournisse de précieuses indications sur la prochaine trajectoire des hausses de taux.

Mais vu les -14% de correction subis par le Nasdaq, le patron de la FED pourrait se montrer plus évasif que précis sur l'intensité et le timing de la riposte contre l'inflation US... histoire de détendre l'atmosphère.



L'autre grande inconnue, c'étai évidemment la situation géopolitique tendue en Ukraine, les investisseurs redoutant toujours le scénario d'une attaque de la Russie.

Un scénario que Moscou écarte, réaffirmant qu'il n'y avait de préparatif d'invasion de l'est de l'Ukraine (Donbass).



Un démenti que les gérants s'empressent de reprendre à leur compte : 'A ce stade, une invasion du territoire Ukrainien à grande échelle nous semble improbable', juge Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management.



'Les coûts et les conséquences d'une telle opération sont dissuasifs', précise l'analyste. 'En revanche, nous pourrions voir les forces russes entrer officiellement dans le Donbass', prévient-il.



Du coté des indicateurs américains, la journée s'annonce relativement calme mercredi, avec un 1er chiffre mineur : les stocks de grossistes ont augmenté de 2,1% en novembre contre +1,3% anticipé, après 1,7% en octobre.

Il reste à prendre connaissance des ventes de logements neufs cet après-midi.

En attendant, le calme le plus plat règne sur les marchés obligataires avec des T-Bonds à l'arrêt dans la zone des 1,78% (le rendement est figé au-delà des sommets de fin mars 2021), nos OAT et les Bunds se dégradant d'environ 1Pt.



Plusieurs poids lourds de l'économie présenteront leurs résultats trimestriels dans la journée, tels que AT&T, Boeing, Intel ou encore Tesla.



Dans l'actualité des sociétés françaises, le secteur auto (Renault et Stellantis à +4,5%) et leurs fournisseurs comme ArcelorMittal (+5%) flambent.

Arcelor a annoncé hier soir un investissement de cinq millions de dollars au sein de H2Pro, une start-up israélienne à l'origine d'un procédé permettant de produire de l'hydrogène propre.



Arkema revoit à la hausse ses capacités de production dans les polymères fluorés (PVDF). Le chimiste indique désormais prévoir une augmentation de ses capacités de 50% sur son site de Changshu (Chine), contre 35% jusqu'ici, pour une date de démarrage toujours prévue fin 2022.



Enfin, Valneva (+8,5%) annonce le début des vaccinations de rappel avec son candidat vaccin inactivé contre la Covid-19 chez les participants adultes de son essai pivot de phase 3, Cov-Compare, afin de compléter les précédentes données positives sur les rappels générées lors de la phase 1/2.



