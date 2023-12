CAC40 : repasse les 7.70 avec rallye W-Street post PIB à 5,2%

La bourse de Paris (+0,3%) cale à proximité des 7.300 (zénith intraday à 7,296, soit +0,65%) et retombe vers 7.270 malgré une entame de séance tonitruante à Wall Street, avec +0,7% sur le S&P500 (4.588) et +1% sur le Nasdaq (14.420).

Ces 2 indices alignent 18 séances de hausse sur une série de 22, soit un ratio supérieur à 75% (et proche de 80% si la hausse est encore au rendez-vous ce jeudi 30) tirés par les semi-conducteurs qui ont servi de locomotives tout au long du mois de novembre.



Le CAC40 est soutenu par le secteur automobile avec +4,5% pour Stellantis (record absolu à 19,60E) et +2,3% pour Renault.



Les investisseurs ont été rassurés par la première estimation des prix à la consommation en Allemagne au mois de novembre : le 'CPI' baisse de 0,6 point à +3,2%, son niveau le plus bas depuis juin 2021 (+2,4%), selon l'estimation préliminaire de Destatis.



La baisse de 4,5% des prix de l'énergie en glissement annuel aurait eu un effet particulièrement modérateur.

Hors alimentation et énergie, l'inflation sous-jacente devrait s'établir à +3,8% pour le mois qui s'achève, à comparer à +4,3% en octobre.



'Cela renforce la possibilité que l'inflation en zone euro reflue encore après avoir déjà chuté plus que prévu en septembre et en octobre', rappelle Christopher Dembik, stratège chez Pictet Asset Management.



'Evidemment, la baisse de l'inflation risque de renforcer les anticipations de baisse des taux par la BCE qui constituent l'un des moteurs principaux de hausse des marchés financiers en ce moment', ajoute-t-il.



Autre rendez-vous important, la publication, à 14h30, de la deuxième estimation du produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis au titre du troisième trimestre : à +5,2%, elle reflète une croissance bien plus forte que les 4,9% annoncés initialement de l'activité économique sur la période allant de juillet à septembre.

La consommation et les investissements (révisés à la hausse) sont les 2 principaux moteurs de la croissance la plus spectaculaire enregistrée depuis le 4ème trimestre 2020.



Sur le marché des changes, l'euro faiblit un peu, aux alentours de 1,0984 dollar, en baisse de 0,1%.



Côté emprunts d'Etat, les rendements obligataires confirment leur bonne entame de semaine, avec un rendement du Bund à dix ans qui reflue de -9Pts vers 2,413%, le rendement de nos OAT (-8,5Pts à 2,973%) retombe sous les 3% pour la 1ère fois depuis les 31 août, voir le 25 juillet dernier.



Le rendement des T-Bonds fléchit également de -8Pts pour s'établir à 4,253%, au plus bas depuis le 14 septembre.



Les prix du baril évoluent, eux, en petite hausse avant la parution, dans l'après-midi, des stocks de pétrole aux Etats-Unis et à la veille d'une réunion très attendue de l'Opep.



Le Brent progresse actuellement de 0,2% à 81,8 dollars le baril.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, TotalEnergies indique investir 20 millions de livres sterling pour acquérir une participation minoritaire dans Xlinks First Limited, société fondée en 2019 au Royaume-Uni, et rejoindre ainsi les investisseurs Octopus Energy et Abu Dhabi National Energy Company.



RIVE Private Investment annonce avoir signé un partenariat exclusif avec Safran Helicopter Engines, qui a mis au point une offre conseil en décarbonation avec un modèle de suivi des émissions de CO2.



EDF annonce le succès de sa première émission obligataire verte dédiée au financement du parc nucléaire existant, pour un montant nominal d'un milliard d'euros, d'une maturité de 3,5 ans avec un coupon fixe de 3,75%.



