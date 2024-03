CAC40 : repli insignifiant dans des volumes restreints

La bourse de Paris achève cette première séance de la semaine sur un recul anecdotique de 0,1%, à 8019 points, les contractions de Alstom (-2,3%) et Publicis (-2%) étant contrebalancées par les performances d'Eurofins Scientific (+2%) ou URW (+1,6%).



La séance s'est déroulée dans des volumes limités avec tout juste 2,5 milliards d'euros échangés depuis l'ouverture.



Si aucune donnée n'était à l'agenda du jour en Europe, les investisseurs prendront connaissance les prochains jours des derniers chiffres de l'inflation en Allemagne et en France pour février, ainsi que la production industrielle dans la zone euro et au Royaume-Uni pour janvier.



La semaine s'annonce aussi chargée aux Etats-Unis sur le plan des statistiques, avec en particulier les différents chiffres de l'inflation, ainsi que les ventes de détail et la production industrielle au titre du mois dernier.



En attendant, le baril de Brent s'échange ce soir autour des 82,5$ (+0,5%) tandis que l'euro est globalement stable face au billet vert, vers 1,09$/euro.



Les marchés obligataires entament la semaine sur une note lourde avec une dégradation de +5Pts des OAT et des Bunds, puis une tension de +5Pts sur les BTP italiens.

Dégradation marginale sur les T-Bonds avec +1,5 pt vers 4,1030%... et l'or ne lâche rien malgré tout, à 2.180$/Oz.

Notons enfin l'envolée du bitcoin vers de nouveaux sommets, la reine des cryptos s'arroge plus de 6%, autour des 72 600$.



Dans l'actualité des valeurs, Sanofi fait part de nouveaux résultats positifs de phase II relatifs à l'amlitelimab, qui confortent son potentiel de meilleur médicament de sa catégorie en termes de maintien de la réponse dans le traitement de la dermatite atopique.



Spie annonce la signature d'un accord portant sur l'acquisition d'environ 92% d'ICG Group, un prestataire allemand de services clés en main de premier plan dans les infrastructures télécoms (pour le réseau de la fibre et les télécommunications mobile 5G).



Thales annonce la commande par la Direction générale de l'armement (DGA) française, via l'organisation conjointe de coopération en matière d'armement (OCCAr), d'un centre d'opérations léger (e-POC) pour la lutte anti-mines dronisée de la Marine nationale.



Kering aurait débuté des discussions avec le lunetier Marcolin qui appartient à PAI Partners selon le Financial Times. D'autres groupes seraient également en discussion pour cette acquisition comme EssilorLuxottica, Safilo et le groupe Marchon selon le FT.



