CAC40 : repli modéré, volume nul après 9 records en 10 jours

La Bourse de Paris semble figée à la baisse avec un repli qui ne s'écarte guère de -0,8%, vers 6.845 points.

Le volume est digne d'un 16 août avec moins de 0,9MdsE échangés en 6 heures.



Une activité quasi nulle est observée à peu près partout en Europe, le repli de Francfort ne dépassant pas les -0,5%, celui de l'Euro-Stoxx50 stagnant autour de -0,6%.



Après 9 records absolus en 10 séances, le CAC40 'GR' recule également de -0,8%, le prétexte étant une série de données économiques chinoises plutôt décevantes pour juillet, reflétant l'impact économique de la crise sanitaire.



En effet, 'en Chine,les ventes au détail(YoY) pour le mois de juillet ressortent à 8,5% contre un consensus de 10,9%.La Production industrielle(Indice YoY) pour le mois de juillet affiche 6,4% contre 7,9% attendu', souligne-t-on chez Kiplink.



'Néanmoins, il est peu probable que Pékin adopte une politique favorisant la croissance et stimule l'économie, d'autant plus que le gouvernement suppose que la nouvelle propagation du virus pourra être contenue d'ici la fin août', prévient Commerzbank.



Les opérateurs auront du mal à se rassurer sur la conjoncture US puisque l'indice Empire State dévisse de plus de 25Pts, de 43 vers 18,3: l'activité manufacturière dans la région de New York décélère donc fortement en août.

Pour rappel, c'est la barre de zéro qui marque la limite entre contraction et expansion des conditions d'activité manufacturière : plus l'indice est élevé au-dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est rapide.



Les chiffres des ventes de détail, de production industrielle et de construction résidentielle américaines, puis les indicateurs avancés du Conference Board, sont attendus ces prochains jours.



De ce côté-ci de l'Atlantique, les opérateurs devraient se montrer attentifs à l'estimation rapide de la croissance dans la zone euro pour le deuxième trimestre, mardi, puis aux dernières données d'inflation dans la zone euro et au Royaume Uni, mercredi.

Les marchés obligataires sont calmes en ce lundi, nos OAT se tendent marginalement de -0,13 vers -0,125%, les Bunds restent inchangés à -0,465%.

Belle détente en revanche des T-Bonds US de -4Pts, de 1,296% vers 1,256%.



Sur le front des valeurs, la semaine devrait être marquée en particulier par la publication des résultats trimestriels de plusieurs grands distributeurs américains, à savoir Walmart, Home Depot, Lowe's et Target, côté 'technos' c'est Nvidia qui suscite le plus d'attrait.



En attendant, Faurecia (+11,5%) annonce un accord pour lancer une OPA sur Hella et acquérir la participation de 60% du 'pool familial' dans le capital de cet équipementier allemand, pour une valeur d'entreprise totale estimée à 6,7 milliards d'euros.



Après cette annonce, Oddo réaffirme d'ailleurs son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 50 euros sur Faurecia.

Les valeurs du luxe plombent un peu le CAC40 avec des replis de -1,5 à -2% et le début de semaine donne lieu à des petits 'gaps' baissiers après la rafale de plus hauts absolus de vendredi pour nos 'KHOL'.



Enfin, AXA indique avoir conclu un accord avec HSBC afin de lui céder ses activités d'assurance à Singapour (AXA Insurance Pte Ltd) pour un montant total en numéraire de 575 millions de dollars américains (soit 487 millions d'euros).



