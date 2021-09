CAC40 : reprend des couleurs, dans le sillage de Wall Street

La Bourse de Paris gagne 0,7%, autour des 6632 points, dans le sillage du redressement opéré hier par Wall Street en toute fin de séance.



Après six séances de repli sur sept, les marchés d'actions américains se sont en effet remis sur de bons rails mercredi, le Nasdaq signant une progression de 0,8% devant le Dow Jones, à 0,7%.



Les marchés ont été portés par le secteur de l'énergie, avec de beaux gains sur les valeurs pétrolières dans un contexte de progression notable des cours du brut, après l'annonce d'une baisse des stocks américains de brut plus importante que prévu.



Ainsi, ' Wall Street ne baisse jamais longtemps ! ', s'est-on exclamé chez Aurel.



La tendance reste toutefois à confirmer aujourd'hui, avec la parution, en début d'après-midi, d'une nouvelle série d'indicateurs qui permettront d'en savoir davantage sur le redressement de l'économie américaine, notamment les ventes au détail ou encore les chiffres hebdomadaires du chômage.



Dans l'actualité des valeurs hexagonales, Vivendi annonce que son directoire a accepté de proposer 24,10 euros par action pour racheter les 25.305.448 actions Lagardère que détient Amber Capital, représentant 17,93% du capital et 14,34% des droits de vote théoriques.



Thales fait part de la décision des autorités australiennes de se doter d'une flotte de sous-marins à propulsion nucléaire à travers un partenariat avec les Etats-Unis et le Royaume-Uni. Une décision qui marque l'arrêt du programme AFS de construction de sous-marins conventionnels de nouvelle génération pour Thalès... qui confirme toutefois ses objectifs financiers 2021.



Enfin, TF1 annonce que sa filiale Newen prend une participation majoritaire dans Flare Film, groupe basé à Berlin qui produit des films de cinéma et des documentaires, et a développé une structure dédiée aux séries en 2020, Flare Entertainment.





