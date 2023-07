CAC40 : reste en légère hausse sous une salve de résultats

En hausse quasi-continue depuis l'ouverture, la Bourse de Paris gagne actuellement 0,4%, autour des 7360 points, poursuivant son timide rebond des deux derniers jours, alors que l'attention des investisseurs se focalise sur une salve de résultats trimestriels.



Les publications de résultats trimestriels sont désormais entrées dans leur phase la plus intense et les investisseurs espèrent qu'elles vont contribuer à justifier les niveaux de valorisation jugés élevés du moment.



Parmi les grands noms européens de la cote ayant dévoilé leurs comptes avant l'ouverture figurent, entre autres, le groupe d'ingénierie helvético-suédois ABB, l'équipementier de réseaux finlandais Nokia et le spécialiste français de la communication Publicis.



Une nouvelle série de résultats est aussi attendue cet après-midi aux Etats-Unis, où les investisseurs prendront notamment connaissance des chiffres du géant de la santé Johnson & Johnson.



Dans la soirée d'hier, Netflix a fait état d'un bénéfice par action (BPA) supérieur aux attentes, mais son chiffre d'affaire a raté le consensus et le titre perdait 8% en cotations après-Bourse.



Tesla réagit tout aussi défavorablement à la présentation de ses trimestriels, pourtant marqués par des performances meilleures que prévu.



Au-delà de l'actualité microéconomique, les investisseurs vont devoir garder un oeil attentif sur les nombreuses statistiques économiques au menu du jour.



Sont attendus, cet après-midi aux Etats-Unis, l'indice de la Fed de Philadelphie, les inscriptions aux allocations chômage, les indicateurs avancés du Conference Board ainsi que les ventes de logements anciens.





Dans l'actualité des sociétés françaises, Getlink publie un résultat net de 159 millions d'euros au titre du premier semestre 2023, plus que triplé (+218%) en comparaison annuelle, et un EBITDA de 496 millions (+63%) après une provision de 112 millions pour partage de profits de l'interconnexion.



Publicis Groupe fait part d'une révision à la hausse de ses prévisions pour 2023, visant désormais une croissance organique d'environ +5%, un taux de marge opérationnelle proche de 18% et un Free Cash-Flow (FCF) d'au moins 1,6 milliard d'euros.



A l'occasion de ses semestriels, le groupe immobilier Gecina indique revoir en hausse son objectif de croissance du résultat récurrent net (RRN) 2023, maintenant attendu entre 5,9 et six euros par action (et non plus de 5,8 à 5,9 euros), soit une croissance de +6 à +8%.



Voltalia annonce avoir été choisi par ESB et Bord na Móna, deux des principaux fournisseurs d'énergie en Irlande, pour assurer l'ingénierie, l'approvisionnement et la construction (EPC) de leur centrale solaire à Timahoe North, dans le comté de Kildare.



Thales annonce avoir été notifié par l'Agence Spatiale Européenne (ESA) et par la Commission européenne, de 'deux contrats majeurs pour la cybersécurité du programme Galileo Deuxième Génération (G2G)'.



