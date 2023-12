CAC40 : reste stable dans des volumes anémiques

La bourse de Paris achève la séance dans une position de quasi-stabilité, à 7571 points (+0,04%), au terme d'une journée marquée par l'étroitesse des volumes, avec à peine 1,6 milliard d'euros échangés depuis l'ouverture, malgré le retour des opérateurs après un pont de quatre jours.



Parmi les meilleures performances du jour, citons Alstom qui s'arroge près de 1,7% et devance Capgemini (+1,4%) et Kering (près de +1,3%).



A trois jours de la fin de l'année, le CAC40 conserve un gain annuel proche de 17%, soit l'une de ses meilleures performances des dix dernières années.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans efface -6 pts de base pour revenir vers 3,82%. En Europe, le Bund allemand, référence de la zone, recule de -5,5Pts, vers 1,91%.



Toujours pénalisé par les paris que la Fed américaine devancera la BCE en matière de baisses de taux, le dollar glisse toujours face aux autres grandes devises, ce qui propulse l'Euro aux abords de 1,1150$, nouveau plus haut depuis l'été.



Aucun indicateur économique important ne figurait à l'agenda du jour en Europe comme aux Etats-Unis et il faudra attendre la publication aux Etats-Unis, demain, des inscriptions au chômage pour prendre connaissance de la seule statistique majeure de la semaine.



Côté énergie, le Brent cède plus de 1,1%, vers 80$ le baril.

A noter que l'or profite de la décrue des rendements obligataires et gagne +1,3% autour de 2080$ l'once.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Alstom annonce qu'il fournira à Ferrovie del Sud Est, opérateur de transport de la région des Pouilles en Italie, deux trains à hydrogène Coradia Stream H pour remplacer les trains diesel actuels. Ce seront les premiers trains à hydrogène de la région.



Neoen annonce avoir donné l'instruction de démarrer les travaux de Yllikkälä Power Reserve Two (YPR2) à Nidec, qui sera en charge de la construction du projet et de la fourniture des conteneurs et éléments de batteries ainsi que des onduleurs.



Les actionnaires d'Orpea (+11%) ont approuvé vendredi la nomination d'un nouveau conseil d'administration suite à l'arrivée au capital de la Caisse des Dépôts, de CNP, de la MAIF et de la MACSF.



Enfin, Vergnet a annoncé mercredi la nomination de Vincent de Mauny, son actuel directeur général, au poste de président du conseil d'administration, en remplacement de Cyril Courtonne.



