CAC40 : retour sur ses planchers annuels, 12ème baisse sur 14

La Bourse de Paris retombe sur ses plus bas annuels testés mercredi matin, le CAC40 chutant de -1,8% vers 5.658, dans le sillage de Wall Street qui fait machine arrière et efface l'essentiel de ses 1,8% de gain de la veille.



Les marchés ont pris connaissance d'une nouvelle salve d'indicateurs: le plus attendu était l'indice préliminaire des prix en Allemagne pour le mois de septembre, et il est ressorti au-dessus des attentes, provoquant une nouvelle tension des taux.

L'indice des prix à la consommation en Allemagne, calculé selon les normes européennes IPCH a progressé de 2,2% par rapport à août et de 10,9% sur un an (consensus Reuters de 1,3% et 10,0%/an): les Bunds se dégradent d+12Pts vers 2,26% et nos OAT de +11Pts à 2,87%.



Des chiffres également outre-Atlantique: sans surprise, l'activité économique des Etats-Unis s'est contractée de 0,6% au deuxième trimestre en rythme annualisé, selon la 3ème et dernière estimation le Département du Commerce, les entreprises américaines ayant nettement réduit leurs dépenses d'investissement face à la menace d'une récession.

L'indice des prix de base dit 'PCE', très surveillé par la Réserve fédérale, a néanmoins été revu à la hausse, à +7,3% en rythme annuel, après une première estimation de +7,1%.

Hors éléments volatils que sont l'énergie et l'alimentation, le PCE en version 'core' s'établit à +4,7%, à comparer avec +4,4% dans sa précédente estimation

Les analystes redoutent une nouvelle envolée des prix à la consommation vers 10% sur le mois en cours après la fin du rabais sur les prix à la pompe et les tarifs de train.



Tous ces chiffres ressortis au-dessus du consensus ajoutent une incertitude supplémentaire occasionnent une vive remontée des rendements des obligations souveraines aux Etats-Unis : les T-Bonds se tendent de +10Pts à 3,8050%.



La pîre performance du jour revient aux 'Gilts' britanniques qui affichent +18Pts à 4,1850%, malgré le soutien apporté par la BoE aux émissions de maturité de 10 à 50 ans.



Du coté des valeurs, nouvel effondrement de -20% d'Orpéa après des résultats dégradés et des doutes sur le maintien des conditions de refinancement si les marges se dégradent trop.

Accor a relevé son objectif d'EBE pour l'exercice 2022, désormais attendu entre 610 et 640 millions d'euros. Pour mémoire, il visait jusqu'ici un résultat annuel de plus de 550 millions d'euros.



Le groupe hôtelier indique qu'il prévoit, pour son activité de services aux propriétaires qui comprend notamment les ventes, le marketing, la distribution et la fidélisation, de revenir à un excédent brut d'exploitation (EBE) à l'équilibre au second semestre 2022.



La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé Dupixent® de Sanofi (dupilumab) pour le traitement du prurigo nodulaire de l'adulte. Dupixent devient le premier et le seul médicament indiqué expressément pour le traitement du prurigo nodulaire aux États-Unis.



Renault Group tiendra un Capital Market Day le mardi 8 novembre 2022. A cette occasion, Luca de Meo, CEO de Renault Group et Thierry Piéton, CFO de Renault Group, présenteront une mise à jour de la stratégie du groupe et des objectifs financiers moyen-terme du plan Renaulution.



