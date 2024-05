CAC40 : retrouve les 8100 points tandis que Nvidia s'envole

Après avoir gagné jusqu'à 0,5% à mi-journée, la bourse de Paris achève la séance avec un gain plus anecdotique de 0,13%, à 8102 points, partagée entre les bonnes performances de Capgemini (+2,7%) et Publicis (+1,9%) et les replis de Eurofins Scientific (-3,6%) et Teleperformance (-2,8%).



L'indice parisien a inversé la vapeur dans le sillage des indices US qui ouvraient sur de nouveaux records absolus (le 26ème pour le S&P500 à 5.340) avant de rebasculer dans le rouge.



Le Dow Jones reperd entre -0,7 et -0,8%, le 'S&P' grappille 0,1% derrière le Nasdaq (+0,6%) qui profite des performances de Nvidia qui gagn près de +10% vers 1.045$, soit +230Mds$ de capitalisation supplémentaires (à 2.600Mds$, soit 25 fois son C.A)



Le géant américain Nvidia qui conforte son statut de troisième capitalisation mondiale derrière Microsoft talonne désormais Apple (2.928Mds$ de 'capi') devrait bien afficher +100% de hausse depuis le début de l'année si le titre se maintient au-delà des 1000$ à la clôture.



Nvidia pèse autant que la totalité des multinationales composant l'indice DAX40 (l'économie allemande, c'est 4.008MdsE de PIB), ou autant qu'Amazon + Tesla (qui réalisent des chiffres d'affaire nettement supérieurs).



'Nvidia n'a pas déçu lors de la publication de ses résultats trimestriels', C'est une bonne nouvelle', souligne Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management.



'Cela faisait longtemps que l'économie mondiale n'avait pas été aussi dépendante d'une seule entreprise', rappelle l'analyste (Nvidia, c'est tout simplement +1.325Mds$ de 'capi' en plus depuis le 1er janvier, c'est 90% de la performance du S&P500).



'Pour les marchés boursiers, Nvidia devrait continuer d'être incontournable cette année, et probablement dans les années à venir', ajoute-t-il.



La performance de Nvidia a fait passer au second plan les inquiétudes nées du compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale, qui a recelé quelques mauvaises surprises : dissensions sur la stratégie, sentiment que le problème de l'inflation est loin d'être résolu.



Selon le baromètre FedWatch du CME Group, la probabilité d'un relèvement des taux au mois de septembre est désormais estimée en deçà de 50%, contre 51,6% hier.



Côté chiffres US, la croissance dans le secteur privé américain accélère fortement en mai, à en croire l'indice PMI composite de S&P Global qui ressort à 54,4 en estimation flash, un plus haut de 25 mois, contre 51,3 en donnée définitive pour le mois précédent.



S&P Global précise que le secteur des 'services' tire cette progression, signant la plus forte croissance de sa production depuis un an, mais que le secteur manufacturier fait lui aussi preuve d'une croissance plus vigoureuse.



Un bémol tout de même avec les ventes de logements neufs qui ont reculé de 4,7% aux Etats-Unis au mois d'avril (les ventes accusent un repli de 7,7% en rythme annuel), selon des statistiques publiées jeudi par le Département du Commerce.



Celles-ci sont ressorties à 634.000 le mois dernier en données annualisées corrigées des variations saisonnières, contre 665.000 (chiffre révisé) en mars.



Le prix médian des logements neufs a atteint 433.500 dollars en avril, contre 439.500 dollars le mois précédent et leur niveau moyen 505.700 dollars, en-dessous des 527.400 dollars du mois de mars.



Enfin, le Département du Travail annonce avoir enregistré une baisse de -8.000 (à 215 000) des nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis.



La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est quant à elle ressortie à 219 750 soit une hausse anecdotique de 1750 par rapport à la semaine précédente.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans se tend de +6,5Pts vers 4,50%, son pire niveau de la semaine.

En Europe, la dégradation observée la veille se poursuit avec +7Pts de base sur nos OAT à 3,097% ainsi que sur les BTP italiens à 3,904% et +7,3Pts sur les Bunds à 2,6070%.



En Europe, l'indice flash PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro s'est redressé de 51,7 en avril vers 52,3 en mai, signalant ainsi une troisième hausse mensuelle consécutive des niveaux d'activité du secteur privé de la région.



Dans l'Hexagone, l'indice PMI flash composite HCOB de l'activité globale s'est replié pour la première fois depuis le début de l'année, fléchissant de 50,5 en avril à 49,1 en mai, et repassant ainsi en zone de contraction après un bref retour à la croissance.



Le Dollar faiblit ce jeudi et reperd ses gains de la veille (-0,3% face à l'Euro vers 1,0860$/E).

La tension des taux pénalise l'Or qui digère ses récents records et s'établit vers 2.345$, ce qui correspond à ses niveaux du 15 mai.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Stellantis a annoncé jeudi le lancement de la deuxième tranche de son programme de rachat d'actions pour 2024, à hauteur d'un montant maximum d'un milliard d'euros.



Le bureau du Premier ministre mauricien a confié au consortium dirigé par Thales la mise en place d'un dispositif national d'identité. Ce projet a pour but d'améliorer les services proposés aux citoyens et de renforcer la sécurité de leur identité.



Lagardère annonce la nomination de Grégoire Castaing en qualité de directeur général adjoint (DGA) du groupe en charge des finances et membre du comité exécutif, avec effet à compter du 3 juin.



Airbus UpNext, filiale d'Airbus, a lancé Cryoprop, un nouveau démonstrateur technologique pour développer les technologies supraconductrices destinées aux systèmes de propulsion électrique des futurs avions à hydrogène.



Thales annonce le renouvellement de sa convention de soutien à la réserve militaire, réaffirmant ainsi son engagement envers la réserve militaire française et les forces armées en général, ayant multiplié par six le nombre de collaborateurs réservistes depuis 2006.





