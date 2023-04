CAC40 : s'approche des 7400 pts, alimenté par l'emploi US

Après le week-end pascal prolongé, la bourse de Paris gagne près de 0,8%, autour des 7385 points, l'optimisme des investisseurs étant alimenté par de solides chiffres de l'emploi américain reflétant la bonne santé de la première économie mondiale.



Les marchés ont obtenu ce qu'ils désiraient vendredi avec des chiffres de l'emploi aux Etats-Unis pas suffisamment forts pour susciter la peur de nouvelles hausses de taux, mais pas assez faibles pour faire naître de sérieux doutes sur la croissance.



L'emploi non agricole a augmenté de 236.000 postes en mars, un nombre à peu près conforme aux attentes des économistes, tandis que le taux de chômage s'est tassé d'à peine 0,1 point à 3,5%.



Ces données confortent, a priori, l'approche apparemment plus patiente désormais adoptée par la Réserve fédérale en matière de taux, ce qui a eu pour effet de ne pas trop déstabiliser Wall Street.



Les investisseurs estiment désormais à 100% la probabilité d'un relèvement de taux de 25 points de base à l'issue de la prochaine réunion de la Fed, prévue le 3 mai, contre 55% il y a une semaine, selon le baromètre FedWatch du CME.



Mais ils sont aussi moins de 5% à anticiper un autre relèvement de taux au mois de juin, ce qui confirme que le cycle de resserrement monétaire de la Fed touche dorénavant à sa fin.



Sur le marché obligataire, le rendement du 10 ans américain a réagi à la hausse aux chiffres de l'emploi en remontant au-delà de 3,41% hier, un pic depuis presque une semaine.



Afin de mieux comprendre l'évolution de l'économie, l'attention des investisseurs va se focaliser cette semaine sur toute une flopée de statistiques, dont les très attendus chiffres de l'inflation qui paraîtront demain aux Etats-Unis.



Les investisseurs seront par ailleurs très attentifs aux publications, vendredi, des banques américaines JPMorgan Chase, Citi et Wells Fargo qui donneront le coup d'envoi de la saison des résultats du premier trimestre aux Etats-Unis.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Airbus Helicopters indique avoir signé un contrat avec GDAT, l'un des principaux loueurs et exploitants d'hélicoptères chinois, pour 50 hélicoptères H160, soit la plus grosse commande unique de H160 sur le marché civil et parapublic depuis sa présentation en 2015.



Par ailleurs, Airbus a annoncé mardi avoir livré 61 appareils à 37 clients au cours du mois de mars, ce qui porte à 127 le total de ses livraisons effectuées à 54 donneurs d'ordre depuis le début de l'année.



Accor annonce avoir signé un protocole d'accord engageant avec Shanghai Jin Jiang International Hotels jusqu'en 2033, visant à promouvoir et à réaliser des transformations durables dans l'hôtellerie et la réduction des émissions de carbone du secteur.



Alstom indique avoir remporté un contrat d'exploitation et de maintenance auprès de l'Administration des Transports du Maryland (MTA), aux Etats-Unis, avec 'de nouvelles innovations numériques pour développer la mobilité durable et intelligente'.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.