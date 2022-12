CAC40 : s'enflamme de +2,5%, et reperd la moitié de ses gains

Le CAC40 et l'E-Stoxx50 se sont enflammés dès la publication du CPI américain, ressorti légèrement en-deçà des attentes à +7,1% (mais cependant en hausse séquentielle de +0,1 à +0,2% par rapport au mois d'octobre).Le CAC a flambé jusqu'à +2,5% vers 6.825 (niveau du 14 février 2022 ou du 20/12/2021) et semblait vouloir s'installer au-dessus des 6.800.Un pullback inattendu à Wall Street après une entame en boulet de canon (+2,5%) réduit le gain du CAC40 de -1%, à 6.750Pts.Le S&P500 voit ses gains réduits de +2,6% à +1,5%, le Dow Jones à +0,7%.Le 'VIX' qui avait étrangement flambé de +9 à +10% lundi soir (alors que Wall Street était en nette hausse, un cas de figure rarissime) se replie de -5%.L'Euro-Stoxx50 s'infléchit également et ne gagne plus que 1,6% à 3.985 après une culmination à 4.035, au plus haut depuis le 21 février.Les marchés obligataires réagissent positivement avec des écarts de -15Pts de base sur les T-Bonds à 3,461% et de -3Pts de ce côté ci de l'Atlantique (OAT à 2,3700 et Bund à 1,904%).D'après le CPI calculé par le Département du Travail, l'indice des prix à la consommation américain a augmenté de 7,1% en novembre par rapport au même mois de 2021, son taux annuel le plus bas depuis décembre 2021, alors que le consensus tablait sur 7,2/7,3% (contre 7,7% en octobre et 8,2% en septembre).Hors énergie (+13,1%) et produits alimentaires (+10,6%), deux catégories traditionnellement volatiles, le taux d'inflation annuel s'est établi à 6% le mois dernier, un niveau conforme aux anticipations.En rythme séquentiel, c'est-à-dire entre octobre et novembre 2022, les prix à la consommation des Etats-Unis se sont accrus de 0,1% en données brutes et de 0,2% en donnée 'core', excluant l'énergie et les produits alimentaires.Cela a pu tempérer l'euphorie ambiante, les loyers continuent de progresser, le prix des matière premières également... et les chiffres de décembre ne seront peut-être aussi rassurants.Les marchés ont déjà allègrement 'payé' le scénario d'une inflation plus modérée et d'une FED interrompant sa hausse entre 4,75 et 5,00% (et plus 5,5% comme il y a 2 mois).Bonne nouvelle également ce matin avec l'indice ZEW du climat économique pour l'Allemagne : alors qu'il était au fond du gouffre en août, il a augmenté de 13,4 points pour atteindre une valeur de -23,3 points dans l'enquête actuelle de décembre 2022, soit sa troisième hausse consécutive depuis septembre.'La grande majorité des experts des marchés financiers s'attendent à ce que le taux d'inflation diminue au cours des prochains mois', explique le président du ZEW Achim Wambach, qui pointe la stabilisation temporaire sur les marchés de l'énergie.Outre cette amélioration des perspectives, l'évaluation de la situation économique actuelle en Allemagne continue également de s'améliorer, son indice se situant à -61,4 points en décembre, soit 3,1 points de plus que le mois précédent... mais cela reste un niveau très préoccupant qui préfigure une récession sévère.Les chiffres définitifs de l'inflation en novembre dans le pays ont été publiés ce matin. L'inflation a ralenti en Allemagne au mois de novembre pour atteindre 10%, contre +10,4% en octobre, confirment des chiffres définitifs publiés par Destatis, l'office fédéral de la statistique.Selon William Gerlach, gérant pour la France chez la fintech iBanFirst, la Fed - comme la Banque nationale suisse, la Banque d'Angleterre et la Banque centrale européenne BCE jeudi - devrait se contenter d'une hausse de taux de 50 points de base demain soir et jeudi midi.Sur le marché obligataire, une certaine confiance semble prévaloir depuis fin novembre -confortée par le 'CPI' ce mardi- sachant que plusieurs membres de la Fed ont récemment évoqué l'opportunité de ralentir le rythme de hausses de ses taux.Sur le FOREX, l'euro bondit de +1% et cote 1,0640 face au billet vert.Le Dollar Index plonge de -1,2% vers 103,95 et efface tous ses gains depuis le 25 juin dernier.Sur le marché pétrolier, le Brent et le brut léger américain évoluent en hausse de +3% (à 80,3$ et 75$ respectivement) en raison de la vague de froid qui sévit actuellement des deux côtés de l'Atlantique.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.