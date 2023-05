CAC40 : score nul, volatilité nulle, volumes nuls après CPI

Aujourd'hui à 16:17 Partager

La bourse de paris se maintient dans le vert : le CAC40 (+0,1%) se réinstalle au-dessus des 7.400 (à 7.405/7.4150), un seuil qui sert en fait de pivot depuis le 5 mars dernier, et cela devrait durer jusqu'à vendredi (séance des '3 sorcières') puisque ce jeudi sera semi-férié : cela fait donc 10 semaines que le CAC40 'ne va nulle part' et que les traders s'ennuient ferme (certains n'hésitent plus à qualifier la période actuelle d'assez 'étrange').

Wall Street ne donne pas d'impulsion avec une hausse initiale un peu moins soutenue qu'attendu (moitié moins en fait) avec un Nasdaq à +0,1% et un S&P500 à +0,2%.



Au-delà de la stagnation des indices, ce qui frappe les intervenants, c'est l'effondrement des volumes quotidiens, après une remontée de +10%, de mi-mars à fin mars, qui s'était déjà déroulée 'dans le vide'.



Mais là, et avec un CAC40 à 2% de ses sommets historiques, les volumes ne sont pas inférieurs de 50% à la moyenne du 21ème siècle mais bien de moitié puisqu'il se traitait 4MdsE/jour quant le CAC 'GR' était à 10.000Pts, et on atteint péniblement les 2MdsE à 17H30 et les 3MdsE en comptant tout à 17H35 avec un indice à 22.000Pts.



Le volume négocié à 16H est juste au-dessus du milliard (1,15MdsE, c'est extrêmement faible).



L'activité n'est pas plus soutenue ailleurs en Europe mais l'Europe Stoxx50 grappille 0,2%, 'dopé' par la hausse de 0,4% de Francfort (ce qui n'est pas spectaculaire, sans parler d'une volatilité éteinte).

Hors zone Euro, la bourse de Londres reste légèrement dans le rouge (-0,1%).



Le chiffre le plus attendu ce matin -et qui a laissé les marchés de marbre- c'était celui de l'inflation dans l'Eurozone : le CPI s'est établi à 7% en avril 2023, contre 6,9% en mars, et celui de l'Union européenne à 8,1% contre 8,3% en mars, selon Eurostat - qui confirme donc son estimation rapide de fin avril pour la zone euro.



Les taux annuels les plus faibles de l'UE ont été observés au Luxembourg (2,7%), en Belgique (3,3%) et en Espagne (3,8%) et les plus élevés ont été enregistrés en Hongrie (24,5%), en Lettonie (15%) et en Tchéquie (14,3%).

Plus au Nord, la Suède connait encore une hausse de 10,5%.



Dans la zone euro, les plus fortes contributions au taux d'inflation annuel provenaient de l'alimentation, alcool et tabac (+2,75 points de pourcentage, pp), suivi des services (+2,21 pp), des biens industriels hors énergie (+1,62 pp) et de l'énergie (+0,38 pp).



Un peu plus tôt dans la journée, les opérateurs avaient pris connaissance du taux de chômage au sens du BIT en France. Celui-ci est resté stable à 7,1% de la population active en France (hors Mayotte) sur les trois premiers mois de l'année, son plus bas niveau depuis le deuxième trimestre 2020.



Aux Etats Unis, le Département du Commerce fait état d'une hausse de 2,2% des mises en chantier de logements aux Etats-Unis au mois d'avril, à 1.401.000 en rythme annualisé, un niveau parfaitement conforme aux attentes des économistes.

Par contre, les permis de construire de logements américains -censés préfigurer les mises en chantier futures-, se sont tassées de 1,5% à 1.416.000 en rythme annualisé en avril, manquant ainsi légèrement le consensus de marché (1.430.000).

Sur le front obligataire, les taux se sont détendus symboliquement avec le 'CPI' ressorti conforme aux attentes : les OAT effacent -1Pt à 2,882%, les Bunds restent quasi stables (-0,5Pt à 2,3050%), les BTP italiens -3Pts à 4,159%, les Bonos espagnols de -1,5Pt à 3,365%.

outre-Atlantique, les T-Bonds se dégradent marginalement, de +2Pts vers 3,258%, le '2 ans' reste ancré vers 4,0700%.

Sur le FOREX, le Dollar continue de gagner du terrain avec +0,4% vers 1,0820E, l'Or s'effrite encore vers 1.895$, pénalisé par la remontée du $.





Côté valeurs, le groupe de services Elior (-17%) publie au titre de son premier semestre 2022-23 une marge d'EBITA ajusté de 1,7%, en progression de 2,4 points, mais l'attend désormais vers le bas de sa fourchette initiale de 1,5 à 2% pour l'exercice en cours, ce qui est durement sanctionné.



De son côté, Vallourec affiche un RBE (résultat brut d'exploitation) en progression à 320 millions d'euros pour son premier trimestre 2023, permettant au fabricant de tubes de confirmer son objectif d'une nouvelle augmentation en 2022.



Iliad présente ses résultats du premier trimestre ce jour. La croissance organique pro forma du chiffre d'affaires Groupe, qui a atteint 2,2milliards d'euros au 1er trimestre 2023, s'établit à 8,0%.Les ventes progressent de 7,6% en France,de 12,6% en Italie et de 7,3% en Pologne. L'EBITDAaL enregistre une croissance organique pro forma de3,8% à 783millions d'euros



Dassault Systèmes annonce que 3DEXPERIENCE a été sélectionné pour le programme STEP dirigé par l'Autorité britannique de l'énergie atomique (UKAEA) visant à réaliser un prototype de centrale à fusion nucléaire capable d'alimenter le réseau électrique national.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.