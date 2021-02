CAC40 : se hisse vers 5.560, repasse positif sur l'année 2021

La Bourse de Paris confirme son entame de mois de février tonitruante avec un nouveau gain de +1,7% à +1,8% vers 5.560Pts (presque +100Pts par rapport à lundi) qui porte l'avance à +3% en 48H... grâce à des chiffres de croissance un peu 'moins pires que prévu'.



Ce gain efface la totalité des pertes de la semaine précédent et ramène le CAC40 en territoire positif sur l'année 2021 (symboliquement, pour +0,1%).



L'Euro-Stoxx50 affiche +1,4% après +1,5% la veille, donc la barre des 3% de gains est atteinte... ce qui ne suffira pas à rattraper le Nasdaq qui a bondi de +2,5% lundi et devrait rajouter +0,8% (à plus 13.500, les sommets sont en vue) ce mardi.

Les investisseurs digèrent des chiffres du produit intérieur brut de la zone euro pour le 4ème trimestre : le PIB corrigé des variations saisonnières s'est contracté de 0,7% dans la zone euro et de 0,5% dans l'UE, par rapport au trimestre précédent, selon l'estimation rapide préliminaire d'Eurostat.



Les résultats préliminaires étant déjà connus pour la France (-1.3% en variation trimestrielle), l'Allemagne (+0.1%) et l'Espagne (+0.4%), le PIB était attendu sur une note légèrement plus négative, de l'ordre de 1% d'un trimestre à l'autre.



En rythme annuel, les prix à la consommation en France augmenteraient de 0,6% en janvier 2021 après avoir été stables le mois précédent, selon l'estimation provisoire réalisée par l'Insee en fin de mois écoulé.



Parallèlement, la saison des résultats va continuer de battre son plein aujourd'hui, avec les comptes de Pfizer ou encore Ferrari prévus dans la journée.

BP et ExxonMobil ont tous deux annoncé des pertes abyssales de l'ordre de 20Mds$ du fait de la baisse du pétrole (on se souvient qu'il avait même atteint une valeur négative en avril dernier).



Les géants américains de la technologie Amazon et Alphabet les imiteront ce soir en dévoilant leurs performances très attendues sur le quatrième trimestre.



A Paris, le secteur aéronautique dope le CAC avec +5,3% sur Airbus, +3,6% sur Safran... et le 'luxe' est également recherché avec +3% sur LVMH.

Un seul titre évolue dans le rouge et il s'agit de Danone avec -1,1%.



Les administrateurs de Veolia ont réaffirmé à l'unanimité leur refus de céder ou d'échanger, directement ou indirectement, les 29,9 % que Veolia possède au capital de Suez et leur détermination à mener à son terme leur projet de rapprochement avec Suez, rapporte Veolia.



Rexel annonce l'acquisition de la branche d'activité canadienne de Wesco spécialisée dans la distribution auprès de fournisseurs d'électricité, acquisition qui 'offrira à Rexel de meilleures opportunités de développement dans un secteur d'activité attractif et résilient'.



Eurazeo PME, qui accompagne UTAC CERAM depuis septembre 2020, annonce la réalisation de l'acquisition par ce dernier du groupe britannique Millbrook, portant l'investissement des fonds gérés par Eurazeo PME à l'issue de cette opération à environ 115 millions d'euros.





