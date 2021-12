CAC40 : se rapproche des 7000 pts, New York dans le vert

Le CAC40 achève la séance avec un gain de 1,38%, à 6965 points, dans le sillage de l'Euro-Stoxx50 qui engrange +1,6% vers 4173 points. Outre-Atlantique, le S&P 500 et le Nasdaq gagnent respectivement 0,7% et 0,8%, derrière le Dow Jones qui grappille 1%.



Après la journée agitée de lundi, le calme semble de retour sur les marchés, une tendance illustrée par le recul du VIX, dit 'indice de la peur', qui cède 4,5% - tout en restant au-delà du seuil des 20 points, à environ 22.



Il faut dire que la situation sanitaire reste préoccupante et que les marchés ne sont pas à l'abri d'un nouvel épisode de crispation.

La contagiosité et la dangerosité du variant Omicron constituent toujours deux incertitudes majeures sur la planète finance.



La ministre britannique de la santé a cependant annoncé lors d'une interview qui si l'épidémie pressait de manière fulgurante, les hôpitaux n'avaient enregistré 'que' 11 admissions de patients 'Omicron' et aucun décès, ce qui corrobore les observations réalisées en Afrique du Sud où les symptômes dits 'sévères' sont rares, et les décès peu nombreux.



C'est dans ce contexte que Moderna a présenté hier des données préliminaires encourageantes, montrant qu'une troisième dose de son vaccin augmentait les niveaux d'anticorps neutralisants contre Omicron d'environ 37 fois par rapport aux niveaux de pré-rappel... mais le N°2 du groupe reconnaît que cela n'empêche pas totalement la contamination.



En attendant d'en savoir plus, bon nombre de stratèges s'attendent à ce que les investisseurs réduisent leur exposition au risque à l'approche de la fin de l'année. Les opérateurs pourraient ainsi se tourner vers les actifs les plus sûrs, au premier rang desquels figurent les emprunts d'Etat.



Ce n'est clairement pas le cas aujourd'hui puisque les marchés obligataires corrigent lourdement de part et d'autre de l'Atlantique : nos OAT se retendent de +6Pts de base vers 0,058%, les Bunds +5,5Pts vers -0,305Pts et les T-Boinds de +6Pts à 1,479%... comme si les investisseurs jouaient ouvertement le 'risk-on'.



Le baril de pétrole reprend +1,3% vers 73$ (après -3% la veille), le Dollar reste peu changé à 1,1290/E.



Dans l'actualité des valeurs françaises, BNP-Paribas qui a vendu sa filiale US 'Bank of the West' pour 163Mds$, grimpe de +3,8%.

Sanofi annonce un accord visant l'acquisition de la société d'immuno-oncologie Amunix, qui lui apportera un portefeuille prometteur de développement d'immunothérapies avec le premier candidat AMX-818, qui devrait passer en phase clinique au début de 2022.



TotalEnergies annonce la mise en service du plus grand site de stockage d'énergie par batteries en France : situé à Dunkerque, il répond au besoin de stabilisation du réseau, a une puissance de 61 MW, et une capacité de stockage totale de 61 MWh.



Airbus confirme avoir reçu une action en justice auprès des tribunaux anglais déposée par Qatar Airways, relative au litige relatif à la dégradation de la surface et de la peinture de certains des avions A350XWB de Qatar Airways.



Enfin, Carrefour a annoncé la conclusion d'un partenariat avec la plateforme italienne Everli pour la livraison de courses en ligne en France et sur de nouveaux marchés.



