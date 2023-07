CAC40 : séance de transition en l'absence des investisseurs US

La Bourse de Paris reste proche de l'équilibre depuis 11H ce matin, avec une volatilité qui ne dépasse pas 0,15% en négatif ou en positif.

Il s'est échangé moins de 700MnsE en l'espace de 6H30 de cotation et la barre du milliard sera péniblement atteinte d'ici 17H30.

Ce marché ne semble pas très 'inspirant' mais Kiplink Finance évoque une configuration technique et graphique 'parfaite', l'indice parisien pourrait rapidement revenir tester sa résistance de long terme située à 7520 points'.



La séance va demeurer très calme ce mardi, Wall Street étant fermé aujourd'hui pour la fête nationale célébrant l'indépendance des Etats-Unis.



Pas de 'stats' ce mardi mais les opérateurs restent sur une bonne impression après les derniers 'CPI' publiés en Europe et aux Etats Unis.



Vincent Boy, analyste chez IG explique : 'L'inflation en baisse, ainsi que certaines données économiques récemment publiées permettent aux marchés de rester euphoriques, en prenant soin d'éluder les données économiques avancées, mais également tout commentaire des banquiers centraux, indiquant que le resserrement de la politique monétaire est loin d'être terminé'.



Dans ce contexte de marché jugé 'complexe', les stratèges d'AllianzGI se montrent prudents. La branche de gestion d'actifs de l'assureur allemand, recommandent aux investisseurs de ne pas trop s'exposer.



'Il faudra être sélectif, privilégier des portefeuilles équilibrés entre les styles, éviter les bilans trop endettés, les industries trop énergivores et préférer les sociétés ayant montré leur capacité à montrer leurs prix', explique Catherine Garrigues, directrice de la stratégie actions convictions chez AllianzGI.



Le seul chiffres du jour concernait la balance commerciale allemande: les excédents se contractent à 14MdsE (contre plus de 16) alors que 130,5 milliards d'euros de marchandises ont été exportés d'Allemagne en mai 2023 et 116,1 milliards d'euros ont été importés en Allemagne selon l'Office fédéral de la statistique (Destatis).

Les Bunds affichent +1pt de base à 2,442%, même écart pour nos OAT à 2,988%.

Pas de cotations bien sûr sur les T-Bonds US qui se sont tendus de +4Pts la veille vers 3,855%.





