CAC40 : séance des '3 sorcières' décevante, repli hebdo -1,5%

La Bourse de Paris accélère sa décrue (-1,2%) et efface tous ses gains depuis 10 jours (le 6 janvier) après avoir résisté jusqu'à la veille de cette séance des '3 sorcières' (le score hebdo vient de passer de stable à -1,5% en quelques heures).



Le discours de Joe Biden, prononcé après la clôture, n'a pas réservé de surprises majeures: ce n'est pas le catalyseur haussier que les opérateurs espéraient: les annonces faites semblent donc 'dans les cours'.



Comme prévu, le futur président américain a dévoilé un plan de relance de l'économie de 1.900 milliards de dollars faisant la part belle au soutien apporté aux petites entreprises et au déploiement des vaccins contre le Covid.



Le programme prévoit par ailleurs le versement de chèques de 1.400 dollars aux Américains, en plus des 600 dollars déjà payés en fin d'année dernière.



'L'une des mesures qui constituera certainement un point de friction assez important est l'établissement d'un salaire minimum horaire de 15 dollars au niveau national, ce qui pourrait constituer un changement permanent', avance Deutsche Bank.



Biden a également annoncé qu'il comptait présenter un second plan de relance économique, plus large, au mois de février, cette fois orienté vers les dépenses d'infrastructure et les plans de lutte contre le réchauffement climatique.



Malgré ces nouvelles encourageantes, les investisseurs ne semblent pas vouloir trop s'engager avant le démarrage du 'bal' des résultats trimestriels aux Etats-Unis.



Le véritable coup d'envoi de cette saison a été donné par JPMorgan Chase qui frappe apparemment un grand coup avec une hausse de 42% de son résultat... mais le titre perd -2,5%: le consensus espérait mieux !

Wells Fargo et Citigroup déçoivent eux aussi et reculent de -2% peu après l'entame des cotations.

Citigroup publie au titre du dernier trimestre 2020 un bénéfice net en repli de 7% à 4,6 milliards de dollars, soit 2,08 dollars par action, un BPA toutefois nettement supérieur au consensus de marché.



Malgré le recul du compartiment bancaire, Wall Street reste cependant proche de l'équilibre, seul le Nasdaq évolue très légèrement dans le vert.



Sur le plan économique, les investisseurs ont découvert une pléthore d'indicateurs cet après-midi aux Etats-Unis, parmi lesquels les chiffres des ventes au détail, lesquelles ont diminué de 0,7% le mois dernier (après +1,4% en novembre), selon le Département du Commerce, là où le consensus de marché anticipait une diminution bien moindre.



En excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), les ventes de détail américaines se sont contractées de 1,4% en décembre 2020 (après -1,3% le mois précédent), alors que les économistes n'espéraient en moyenne qu'une timide contraction.

La production industrielle des États-Unis s'est accrue de 1,6% en décembre selon la Réserve fédérale, une progression bien supérieure à ce que les économistes espéraient en moyenne.



De son côté, le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie américaine est ressorti en amélioration de 1,1 point de pourcentage, à 74,5% le mois dernier, alors que le consensus de marché visait une certaine stabilité.



L'indice d'activité manufacturière 'Empire State' de la Fed de New York s'inscrit en baisse de 1,4 point ce mois-ci pour s'établir à +3,5, alors que le consensus des économistes anticipait un recul un peu moins fort.



Côté obligataire, la remontée du rendement de l'emprunt de référence américain semblait préoccuper les investisseurs, il évoluait à près de 1,13% jeudi soir mais retombe vers 1,070% cet après-midi.



Il reste à découvrir la confiance des consommateurs du Michigan.



A Paris, Total indique que sa marge sur coûts variables, raffinage Europe (marge de raffinage), a augmenté à 4,6 dollars par tonne au quatrième trimestre 2020, contre -2,7 dollars au trimestre précédent et 30,2 dollars un an auparavant.



Bouygues Telecom indique viser pour 2026 un chiffre d'affaires services supérieur à sept milliards d'euros, un EBITDA après loyer d'environ 2,5 milliards (marge d'environ 35%) et un cash-flow libre d'environ 600 millions.



Valeo a enregistré une croissance de 5,3 %, à périmètre et taux de change constants au 4e trimestre de son chiffre d'affaires première monte qui a atteint 4,2 milliards d'euros pour un chiffre d'affaires total de 5,0 milliards d'euros. Le groupe annonce que la marge d'Ebitda sera supérieure à 13,5 % du chiffre d'affaires au second semestre 2020. Valeo aura généré un cash flow libre positif, supérieur à 275 millions d'euros sur l'ensemble de l'année.



