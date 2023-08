CAC40 : sous les 7300pts, tension sur le secteur bancaire

Aujourd'hui à 10:48 Partager

La bourse de Paris cède près de 0,4%, autour des 7290 points dans des volumes extrêmement réduits caractéristiques de la période estivale.



L'indice parisien est notamment pénalisé par le recul des valeurs bancaires avec -2,7% pour Crédit Agricole, -2% pour BNP Paribas et -1,6% pour Société Générale.



Ce matin, les investisseurs ont appris qu'en juin 2023, le solde commercial de la France avait poursuivi son amélioration selon les données CVS-CJO de l'administration des douanes, le déficit ayant ainsi diminué de 1,2 milliard d'euros par rapport à mai, pour se trouver ramené à 6,7 milliards.



Bercy précise que, toujours d'un mois sur l'autre, la baisse des exportations françaises, de 52,7 à 52,1 milliards d'euros, s'est montrée sensiblement moins forte que celle des importations, passées de 60,7 à 58,8 milliards.



Par ailleurs, outre-Rhin, les prix à la consommation ont augmenté de 0,3% sur un mois en juillet et de 6,2% sur un an, a annoncé mardi l'Office fédéral de la statistique, confirmant ainsi ses premières estimations.



L'inflation marque ainsi un ralentissement par rapport à sa hausse annuelle de 6,4% sur le mois de juin, tout en restant à des niveaux élevés.



Avec les vacances d'été et la fin de la saison des résultats, les marchés pourraient avoir du mal à progresser dans les jours qui viennent, les investisseurs semblant tentés de freiner leur appétit plutôt que de risquer de perdre leurs gains récents.



Le CAC 40 affiche encore une hausse de plus de 13% depuis le début de l'année, ce qui reflète un optimisme univoque concernant le reflux l'inflation et la bonne résistance de l'activité économique.



Le scénario pour la seconde moitié de l'année semble cependant incertain, ce qui a poussé les acheteurs à appuyer sur la pédale de frein, mais il n'y a pas vraiment de conviction non plus du côté des vendeurs.



Mais le véritable test est fixé pour jeudi avec la publication des statistiques mensuelles des prix à la consommation aux Etats-Unis, qui pourraient faire preuve de résistance en raison de la récente remontée des prix de l'énergie.



Du côté des emprunts d'Etat, les rendements se stabilisent après avoir fortement progressé la semaine passée avec la dégradation de la dette américaine par Fitch.



Le rendement des Treasuries à dix ans, très suivi ces derniers jours, reste au-dessus du seuil des 4% mais se tasse un peu pour revenir en-dessous de 4,08%.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Eutelsat a annoncé hier soir la signature de plusieurs contrats avec AVS, acteur brésilien de premier plan dans la fourniture et l'intégration de services destinés aux secteurs publics et privés, portant sur de la capacité à bord du satellite EUTELSAT 65 West A.



Euronext a annoncé que le volume moyen des transactions quotidiennes sur ses marchés 'cash' en juillet avait baissé de 25% à 2,26 millions par rapport à juillet 2022. En rythme mensuel, c'est-à-dire par rapport à juin 2023, il s'inscrit toutefois en petite hausse de 2%.





Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.