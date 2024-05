CAC40 : sous performe nettement, les taux se retendent à 3%

La séance des '3 sorcières' tient toutes ses promesses à Wall Street où les indices US évoluent en territoire record (S&P500 à +0,1% vers 5.305Pts, nouveau record de clôture possible pour le Dow Jones à 40.000 (39.950), Nasdaq se hissant vers 16.700Pts dès l'ouverture (+0,2%) tandis que les places européennes font grise mine avec une CAC40 en repli de -0,3% pour un score hebdomadaire négatif de -0,8% (le rendement de OAT rebondit à 3%).

La sous-performance de la bourse de Paris (blocage sous la résistance majeure des 8250 points) contraste cette semaine -mais également ce mois-ci- avec l'envolée des indices US : l'échéance mai pourrait se terminer avec moins de 2% de gain à Paris tandis que le Nasdaq flirte avec +10% et le S&P500 avec les +7%.



Les prises de bénéfices se multiplient depuis hier, alors que s'achève une semaine marquée par le soulagement autour de l'inflation américaine.



Après la forte hausse du mois de mai, les investisseurs sont d'autant plus tentés de jouer la carte de la prudence que la semaine prochaine sera marquée par les résultats trimestriels de Nvidia.



Les analystes s'attendent à des performances meilleures que prévu de la part du fabricant de processeurs et à un relèvement de ses objectifs annuels, comme le groupe californien en a l'habitude.



De bonnes nouvelles viendraient indéniablement confirmer la bonne direction des valeurs technologiques, en particulier celles qui se positionnent sur l'intelligence artificielle.



L'un des effets les plus marquants des chiffres de l'inflation moins mauvais que prévu publiés cette semaine a été la chute des rendements des bons du Trésor américain mercredi, en prévision d'un assouplissement monétaire de plus en plus probable aux Etats-Unis.



Mais la tendance se retourne ce vendredi en Europe : le rendement à 10 ans des Treasuries remonte un peu au-delà de 4,40% après être tombé hier à 4,32%, un plus bas depuis plus d'un mois, nos OAT affichent +6Pts à 3,005%, les Bunds ne sont pas mieux lotis avec +6,2Pts à 2,5060 et les BTP italiens affichent également +6Pts à 3,8060%.

Les chiffres définitifs de l'inflation en zone euro au mois d'avril, publiés à 11h00 ont visiblement déçu.

Les investisseurs ont eu la confirmation qu'au premier trimestre 2024, le nombre de chômeurs en France (hors Mayotte) au sens du Bureau international du travail (BIT) avait très légèrement augmenté, de 6.

000, par rapport au trimestre précédent, à 2,3 millions de personnes, selon l'Insee.

Côté indicateurs US, l'indice des indicateurs avancés du Conference Board, attendu en baisse de 0,3% en avril, a reculé plus fortement que prévu, de -0,6% à 101,8 d'après le Conference Board, qui y voit le signe d'un ralentissement de l'économie (l'indice s'était déjà replié de 0,3% en mars et les analystes s'attendaient à un repli plus limité de l'ordre de 0,3%).



Le ConfBoard explique la détérioration de l'indice par la dégradation du moral des consommateurs, la faiblesse des prises de commandes des entreprises et le repli des permis de construire, mais aussi par la correction des marchés boursiers en avril.



L'un des événement marquants de ce vendredi, c'est le 'breakout' confirmé de l'argent au-delà des 29,3$ (+3% à 30,50$, record décennal) et le retour de l'once d'or au-delà des 2.400$ (à 2.410$), malgré la dégradation des taux et le raffermissement du Dollar vers 1,0850/E (+0,15%).



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Eiffage et Entech annoncent un accord pour créer une coentreprise dédiée à la conception, l'intégration des systèmes de stockage, la réalisation de la sous-station de raccordement au réseau haute tension, les outils de pilotage, et la sécurisation des batteries.



Vinci annonce que le trafic sur ses concessions autoroutières a diminué de 1,5% au mois d'avril 2024 en comparaison annuelle, une baisse de 2,8% pour les véhicules légers ayant été en partie compensée par une augmentation de 6,7% pour les poids lourds.



Enfin, Clariane indique engager les opérations d'augmentation de capital pour un montant total maximum d'environ 328 millions d'euros, accueillant aux côtés de Crédit Agricole Assurances, le Groupe HLD Europe en tant que nouvel actionnaire de référence.



