CAC40 : stabilisé avant les chiffres de l'emploi US

La bourse de Paris est stable, autour des 6765 points, alors que la séance sera marquée par la parution, dans l'après-midi, des chiffres de l'emploi aux Etats-Unis qui devraient constituer le point d'orgue d'une semaine riche en indicateurs.



Les économistes prévoient en moyenne 200.000 créations de postes non-agricoles au mois de décembre, après les 263.000 annoncées pour novembre.



Les investisseurs seront à l'affût de tout signe de ralentissement plus marqué qu'anticipé de l'emploi après les indicateurs des derniers jours, qui ont renforcé le scénario du maintien d'une politique restrictive de la Réserve fédérale dans les prochains mois.



'L'emploi ralentit mais ne chute pas, dans un contexte d'insuffisance de la main-d'oeuvre disponible', rappellent les équipes d'Oddo BHF.



'Les gains salariaux plafonnent à un rythme de l'ordre de 5-6% depuis l'été, ce qui est trop élevé au vu de la cible d'inflation de la Fed', explique la banque privée.



Selon le baromètre FedWatch du CME Group, le consensus table actuellement sur deux hausses de taux de 25 points en février et en mars, sachant qu'une hausse de 50 points en février ne peut être formellement exclue, avec une probabilité estimée à 41% .



La réaction des marchés aux chiffres de l'emploi sera donc déterminante pour les performances hebdomadaires du CAC 40: à ce stade, l'indice parisien affiche un début d'année spectaculaire marqué par un gain de 4,4%.



Au-delà de l'emploi américain, les investisseurs prendront aussi connaissance, en fin de matinée, des chiffres des prix à la consommation en zone euro pour le mois de décembre, qui devraient confirmer la tendance à l'apaisement des tensions inflationnistes dans la région.



Les rendements des emprunts d'Etat européens se détendent un peu avant les chiffres de l'emploi américain, bien que les espoirs de baisse de taux qui avaient porté les marchés l'automne dernier s'évanouissent au fil des semaines: celui du Bund allemand à dix ans revient à 2,26%.



Le prix du baril affiche une baisse de plus de 7% sur la semaine, liée entre autres aux craintes entourant la santé de l'industrie chinoise.



Le Brent cède actuellement 0,3%, autour des 78,6$, tandis que le WTI recule de 0,6%, à 73,4$.



Dans l'actualité des sociétés, Getlink indique que son service de navettes passagers sous la Manche Eurotunnel Le Shuttle a transporté plus de 100.000 véhicules de tourisme entre Folkestone et Coquelles au cours de la période des vacances de fin d'année.



Stellantis a annoncé la création de Mobilisights, une business unit entièrement dédiée à la croissance des activités DaaS (Data as a Service) et au développement et à la distribution sous licence de produits, d'applications et de services B2B.



Eiffage a annoncé hier que le groupement composé d'Eiffage Métal, mandataire du groupement, et d'EiffageConstruction, a remportéle marchéattribuéparSTMicroelectronics pourl'extension de son site de productionàCrolles.



