CAC40 : stable dans l'attente de plusieurs indicateurs

La bourse de Paris est à peu près stable, autour des 7080 points, dans l'attente d'une série d'indicateurs qui pourraient confirmer la tendance au net ralentissement de l'inflation.



L'indice CAC 40 profite d'une tendance haussière qui lui a permis de grimper de plus de 9% depuis le début de l'année.



'On ne compte plus les paliers de hausse atteints ou débordés depuis les onze premières séances de l'année, dont une seule a fini en territoire négatif', rappellent les analystes graphiques de Kiplink.



D'après les professionnels, la réalisation du niveau cible des 7085 points - désormais bien trop proche pour ne pas être testé - constituerait l'aboutissement rapide d'un premier objectif de moyen terme.



La tendance pourrait néanmoins évoluer aujourd'hui après la publication d'une série d'indicateurs, dont plusieurs mesures-clé de l'inflation des deux côtés de l'Atlantique.



Aux Etats-Unis, la hausse des prix à la production est attendue sous le seuil des 7%, une première depuis le printemps 2021 sous l'effet du repli des prix de l'énergie et de la normalisation des chaines de production.



Au Royaume-Uni, le répit sur les prix de l'énergie devrait permettre de modérer un peu l'inflation, qui devrait malgré tout rester à deux chiffres.



Les investisseurs prendront aussi connaissance des chiffres définitifs des prix à la consommation en zone euro au titre du mois de décembre.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Renault Group annonce ses chiffres de ventes mondiales en 2022. Elles s'élèvent à 2 051 174 véhicules, en baisse de 5,9 %.



Stellantis a signé un accord avec Terrafame pour l'approvisionnement en sulfate de nickel destiné aux batteries des véhicules électriques.



BNP Paribas fait part de la réception des autorisations réglementaires pour la finalisation de la vente de sa filiale américaine Bank of the West à BMO Groupe Financier, une transaction qui a fait l'objet d'un accord annoncé en décembre 2021.



Enfin, Pierre & Vacances a publié hier soir un CA groupe au 1er trimestre de 390,7 ME en hausse de 9,9% par rapport à la même période lors de l'exercice précédent.



