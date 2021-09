CAC40 : stable en attendant la réouverture de Wall Street

La bourse de Paris est à peu près stable et évolue autour des 6740 points, les investisseurs semblant attendre prudemment la reprise des cotations à Wall Street, après le jour férié de la veille.



Dans la matinée, les opérateurs du marché prendront connaissance d'une série d'indicateurs d'activité, dont la confirmation des chiffres du PIB pour l'ensemble de la zone euro ainsi que l'indice ZEW mesurant le sentiment des investisseurs allemands.



Ces statistiques seront regardées de près par les investisseurs afin d'en savoir plus sur l'évolution des débats au sein de la BCE, qui réunira son comité de politique monétaire jeudi.



Ce matin, l'office fédéral de statistiques a déjà annoncé qu'après un tassement de 1% en juin (révisé d'une estimation initiale de -1,3%), la production industrielle allemande a rebondi de 1% en juillet, ressortant ainsi à un niveau inférieur de 5,5% à celui de février 2020.



La solide dynamique économique enregistrée depuis le début de l'année semble en train de se stabiliser depuis quelques semaines, un ralentissement qui se reflète notamment dans les perspectives des entreprises industrielles.



L'indice PMI des directeurs d'achat est ainsi passé de 60,2 points à 59,5 points au mois d'août dans la zone euro.



Dans l'actualité des valeurs françaises, AXA annonce avoir finalisé la cession de ses participations de 50% dans AXA Golfe et de 34% dans AXA Cooperative Insurance Company (en Arabie Saoudite) à Gulf Insurance Group, pour un montant total en numéraire de 264 millions de dollars (222 millions d'euros).



OSE Immunotherapeutics a ouvert en hausse mardi après avoir obtenu un nouveau brevet aux Etats-Unis sur Tedopi, son traitement expérimental contre le cancer du poumon non à petites cellules.



Akka Technologies publie une perte nette part du groupe de 29,5 millions d'euros au titre du premier semestre 2021, contre une perte nette de 57,4 millions un an auparavant.



Enfin, Carrefour fait part de la démission d'Alexandre Arnault et de Nicolas Bazire de son conseil d'administration, ainsi que de la cooptation, sur la recommandation de son comité de gouvernance, d'Arthur Sadoun en tant que nouvel administrateur.



