CAC40 : stable malgré d'amples mouvements d'actions

Le 27 février 2024 à 10:52 Partager

La bourse de Paris est stable ce matin, autour des 7935 points, malgré de larges mouvements sur le marché avec notamment +6,9% pour Bouygues, +3% pour Alstom et -11,2% pour Eurofins Scientific et -3,8% pour Edenred.



Les investisseurs se préparent à une séance plus floue, les inquiétudes sur les niveaux de valorisation venant s'ajouter aux interrogations sur l'inflation américaine et les taux.



Depuis leurs derniers records, les marchés d'actions semblent se chercher une direction, une respiration qui n'a rien de surprenant après plusieurs semaines de progression.



Malgré une entame des séance prometteuse, Wall Street a fini dans le rouge lundi soir, les relais acheteurs se faisant maintenant plus rares après l'ouragan Nvidia qui a déferlé la semaine passée.



A en croire les stratèges, les valorisations élevées atteintes par les actions plaident de plus en plus en faveur d'une pause.



'Le mouvement haussier à l'oeuvre depuis le début de l'année met une pression croissante sur les fondamentaux pour que ceux-ci justifient les valorisations importantes', soulignent les analystes de Citi.



En ce sens, la publication, jeudi, de l'indice PCE des dépenses de consommation hors alimentation et énergie, l'indicateur privilégié par la Réserve fédérale pour évaluer l'inflation, fera office de test.



Sur le marché obligataire, la pause des marchés boursiers ne favorise pas de retour sur les Treasuries, le rendement du dix ans américain évolue autour des 4,27%.



L'euro reste stable face au billet vert, à 1,08$/euro.



Le brent est stable, autour des 82,4$ le baril.



Dans l'actualité des sociétés françaises, le conglomérat Bouygues publie un résultat net part du groupe de 1,04 milliard d'euros au titre de 2023, contre 973 millions l'année précédente, et un résultat opérationnel courant des activités (ROCA) en hausse de 19% à 2,41 milliards.



Orange et BNP Paribas annoncent avoir conclu leur négociation exclusive entamée en juin 2023, par la signature d'accords matérialisant leur collaboration, et notamment un accord de référencement concernant le portefeuille clients d'Orange Bank en France.



Eurofins Scientific publie un profit net ajusté de 568 millions d'euros pour l'année écoulée, soit 2,71 euros par action, ainsi qu'un EBITDA ajusté en repli de 9,9% à 1,36 milliard, dans le haut toutefois de sa fourchette-cible de 1,32-1,37 milliard.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.