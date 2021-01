CAC40 : stable malgré les records des indices US

La Bourse de Paris est stable jeudi matin malgré les nouveaux records enregistrés hier soir sur les places boursières de Wall Street. L'indice CAC 40 reste proche des 5625 points.



Les marchés d'actions américains ont inscrit de nouveaux plus hauts historiques mercredi, soutenus à la fois par des résultats de sociétés bien accueillis et l'arrivée d'une nouvelle administration à Washington.



Joe Biden a prêté serment hier en tant que 46ème président des Etats-Unis et enjoint ses compatriotes à rebâtir une Amérique unie après des années de profondes divisions.



'Dans son discours inaugural, Biden a tenté de rafraîchir la tonalité en provenance de Washington en appelant à la fin de ce qu'il considère comme une 'guerre incivile' et en affirmant que 'la politique ne doit pas être un incendie qui détruit tout sur son passage'', rappellent les analystes de Deutesche Bank.



Si les investisseurs ont amené Wall Street vers de nouveaux sommets sous l'ère Trump, ils savent aussi que les actions ont tendance à bien performer sous les mandatures démocrates.



Principal événement de la journée, la BCE communiquera ses décisions de politique monétaire à 13h45, des annonces qui seront suivies à partir de 14h30 par une conférence de presse de sa présidente, Christine Lagarde.



A en croire les économistes, la réunion ne devrait pas donner lieu à la mise en place de nouvelles mesures, après l'importante recalibration des instruments de politique monétaire annoncée le mois dernier.



'Toutefois, face à l'aggravation de la situation sanitaire et au retour des mesures de confinement, la BCE devrait réitérer sa capacité à en faire plus si nécessaire', prédit Franck Dixmier, chez Allianz Global Investors.



La journée s'annonce par ailleurs chargée en indicateurs économiques avec la parution aux Etats-Unis des inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, des derniers chiffres de l'immobilier et de l'indice de la Fed de Philadelphie.



Plusieurs poids lourds de la cote doivent également dévoiler leurs résultats trimestriels aujourd'hui, comme le groupe d'assurance américain Travelers dont les comptes sont attendus avant l'ouverture des marchés américains.



Les géants technologiques Intel et IBM l'imiteront dans la soirée, après la clôture de Wall Street, donnant ainsi le coup d'envoi des publications des grands groupes de la technologie.



A Paris, Getlink publie un chiffre d'affaires de 815,9 millions d'euros au titre de son exercice 2020, en baisse de 24% à taux de change constant, dont un CA d'Eurotunnel de 692,6 millions (-27%) et un CA d'Europorte de 122,7 millions (-3%).



Vinci Immobilier annonce l'acquisition de 50,1% du capital d'Urbat Promotion, promoteur immobilier spécialisé dans la construction de logements dans le sud de la France, portant ainsi sa participation au capital de la société à 100%.



Air Liquide et BASF annoncent avoir signé un contrat dans le complexe industriel de Yeosu pour étendre les termes de leurs accords long terme existants, en augmentant de 20% les volumes dédiés contractuellement au groupe de chimie allemand.



