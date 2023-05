CAC40 : tente de préserver les 7400, les volumes s'évaporent

La Bourse de Paris consolide de -0,3%, l'Euro-Stoxx50 de -0,2%. Le CAC40 tente de s'accrocher au palier des 7.400Pts, dans des volumes inexistants (1,4MdsE en 8 heures de cotations).

Wall Street évolue sur une note un peu faible avec des replis s'étageant entre -0,1% (Nasdaq), -0,3% à -0,4% (S&P500) et -0,65% (Dow Jones).



Les signaux d'affaiblissement de l'économie US se succèdent : les ventes de détail aux Etats-Unis (la consommation c'est 70% du PIB US) ont moins progressé que prévu par les économistes en avril, n'augmentant que de 0,4% en rythme séquentiel après un repli de 0,7% le mois précédent (révisé d'une estimation initiale de -1%), selon le Département du Commerce.

Sur 12 mois, la consommation n'augmente que de 0,5% (la moyenne historique, c'est +4,8% au 21ème siècle) et inflation déduite, les ventes reculent de -4,2% en volume.

En excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), les ventes de détail américaines se sont aussi accrues de 0,4% le mois dernier par rapport à mars.

La production industrielle a en revanche rebondi de +0,5%, déjouant un pronostic de quasi stabilité.



Le sentiment des investisseurs continue de se dégrader en Allemagne au mois de mai, selon les résultats de l'enquête mensuelle de l'institut ZEW, dont l'indice s'établit à -10,7 pour le mois en cours, à comparer à +4,1 en avril et à +13 en mars.

Cet indice portant sur les perspectives économiques allemandes aligne ainsi un troisième mois consécutif de repli depuis son sommet de +28,1 de février, et repasse donc en terrain négatif pour la première fois depuis décembre dernier.

Sur les marchés obligataires, les T-Bonds se retendent de +5Pts à 3,558%, la dégradation s'accélère un peu sur les Bunds et les OAT : ils affichent 2,8Pts à 2,338% et 2,92% respectivement.

Le pétrole et la parité Euro/$ sont quasi stables, avec de écarts de 0,1%... ce qui signifie que personne n'est 'motivé'.



La question du plafond de la dette américaine devrait aussi concentrer l'attention. 'Janet Yellen voit toujours le 1er juin comme date à laquelle les Etats-Unis ne pourront plus financer le fonctionnement de l'Etat, s'il n'est pas relevé', rappelle-t-on chez IG France.



Dans l'actualité des valeurs parisiennes, le conglomérat Bouygues a publié une perte nette part du groupe à peu près stable à 134 millions d'euros au titre du premier trimestre 2023, mais a renoué avec une marge des activités positive à +0,1%.



Faurecia, Michelin et Stellantis ont signé un accord engageant permettant à Stellantis de prendre 33,3% du capital de Symbio, spécialiste de la mobilité hydrogène zéro émission, dont Faurecia et Michelin conserveront des participations de 33,3% chacun.



Eurazeo a revendiqué des actifs sous gestion de 34,8 milliards d'euros à fin mars 2023, en hausse de 10% sur 12 mois, ainsi que des commissions de 105 millions sur le premier trimestre, en hausse de 28% à périmètre et change constant.



Edenred a annoncé l'acquisition de Reward Gateway, présentée comme une plateforme leader dans l'engagement des salariés, avec de solides positions au Royaume-Uni et en Australie, pour un montant de 1,15 milliard de livres sterling.





