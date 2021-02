CAC40 : termine bien la semaine, gagne +1,3% en hebdo

La Bourse de Paris finit bien la semaine et s'illustre par une hausse de +0,8% (vers 5.775) et gagne +1,3% en hebdo et +3% sur 1 mois. L'Euro-Stoxx50 affiche une progression comparable mais cela lui permet juste de finir la semaine sur un gain de +0,5%.



Les investisseurs ont retrouvé de la motivation après la publication des indices préliminaires des enquêtes PMI (estimations 'flash') sur l'activité au sein du secteur privé en Europe pour le mois de février.



L'indice PMI flash composite de l'activité globale dans la zone euro se redresse à 48,1 en février (47,8 en janvier) favorisé par une croissance de l'industrie manufacturière, notamment en Allemagne où elle progresse de 57,1 vers 60,6.



La hausse du 'composite' a en revanche été freinée par le recul du PMI des 'services' en France avec un recul de 47,3 vers 43,6, lié à la mise en place d'un couvre-feu à 18H qui équivaut à un confinement 'dur' de 12H par jour.



'Le moral des directeurs d'achat a fléchi dans le secteur des services au cours des derniers mois, mais sans connaitre l'effondrement du printemps', tempèrent les économistes d'Oddo BHF.



'Même si les restrictions d'activité perdurent, il y a désormais l'espoir d'une sortie de crise', ajoute la banque privée parisienne, qui prend note de la lente amélioration de la situation sanitaires, malgré l'apparition des variants.



Le chiffre le plus spectaculaire du jour concerne les ventes de détail au Royaume Uni: elles ont plongé de 8,2% en volume au mois de janvier par rapport à décembre 2020, sous l'effet des restrictions nationales imposées par la lutte contre la pandémie de Covid-19, d'après l'ONS.



Elles s'inscrivent en baisse de 5,5% par rapport à février 2020, mois précédent l'émergence de l'épidémie dans le pays, une baisse à comparer toutefois à une contraction de 22,2% observée en avril par rapport à mars.



'Les détaillants devront peut-être endurer quelques mois de plus de ventes déprimées, mais les ménages sont bien placés pour augmenter leurs dépenses une fois les magasins ouverts', estime-t-on chez Capital Economics.



Toujours sur le plan macroéconomique, la journée était également marquée par la publication, dans l'après-midi, de l'indice d'activité PMI aux Etats-Unis puis des ventes de logements anciens.



L'indice PMI composite de l'activité globale aux Etats-Unis -calculé par IHS Markit- passe de 58,7 en janvier à 58,8 en estimation 'flash' pour le mois en cours, se maintenant ainsi à son plus haut niveau depuis mars 2015.



La National Association of Realtors des États-Unis fait état de 6,69 millions de ventes de logements anciens en rythme annualisé au mois de janvier, en hausse de 0,6% par rapport à décembre 2020, alors que le consensus attendait un niveau plus bas.

La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi matin. Le Dow Jones avance de 0,3% à quelques points de son record des 31.643.7 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de plus de 0,5%.

Janet Yellen -dans une interview accordée à CNBC- a délivré le message qu'elle soutenait un plan de relance peut-être surdimensionné, mais il faut 'y aller fort pour ressortir l'économie US d'un trou très profond-, sachant qu'il y a beaucoup moins de risque à en faire trop que pas assez.



Après de tels propos, le Dollar fléchit encore, de -0,2% vers 1,213/E



Du coté des valeurs, Renault (-5%) publie un résultat net à -8,05 milliards d'euros au titre de l'année passée, contre +19 millions d'euros en 2019, et une marge opérationnelle à -0,8% du chiffre d'affaires en 2020, contre +4,8% l'année précédente.



Danone (+3%) dévoile au titre de 2020 un BNPA courant en baisse de 13,2% à 3,34 euros et une marge opérationnelle courante de 14% (-150 points de base en données comparables) pour un chiffre d'affaires de 23,62 milliards d'euros, en repli de 6,6% (-1,5% en comparable).



Hermès (+3%) dévoile au titre de 2020 un résultat net part du groupe en baisse de 9% à 1,38 milliard d'euros et une rentabilité opérationnelle courante de 31%, pour un chiffre d'affaires de 6,39 milliards, en recul de 7% (-6% à taux de change constants).



La capitalisation d'Hermès qui avoisine les 105MdsE dépasse maintenant de 10% celle de Total, l'ex-N°1 du CAC (96MdsE).



Enfin, GTT (Gaztrans) chute de -11% après la publication de prévisions pour 2021 qui ont douché les investisseurs.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.