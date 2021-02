CAC40 : termine dans le rouge dans le sillage de Wall Street

La Bourse de Paris termine la séance en dessous des 5800Pts vers 5784Pts (-0,24%) alors que Wall Street débute la séance en repli (entre -0,5% sur le Dow Jones et -1,2% pour le Nasdaq).



Les rendements des Treasuries, qui étaient retombés mercredi, sont repartis à la hausse, signe que les inquiétudes autour d'un réveil de l'inflation sont loin d'être dissipées.



Le rendement de l'obligation d'Etat américaine à 10 ans - qui avait fusé en direction des 1,437% en cours de matinée hier avant de finir par refluer vers 1,375% - se tend à nouveau autour de 1,439%.



Lors de sa seconde journée d'audition devant les parlementaires américaines, Jerome Powell, le président de la Fed, a tenté de rassurer les investisseurs concernant le niveau de l'inflation.



Le patron de la Réserve fédérale - qui avait évoqué l'année 2022 pour un test de l'objectif des 2% - a préféré temporiser hier en fournissant un délai de trois ans, donc jusque fin 2023, pour un retour de l'inflation.



Plus globalement, les marchés d'actions semblent de nouveau faire le pari d'une réouverture de l'économie d'ici l'été, les dernières données autour du vaccin Pfizer/BioNTech ayant montré un taux d'efficacité de 94% en Israël.



Autre élément positif, la FDA devrait autoriser demain le projet de vaccin développé par Johnson & Johnson et ajouter un nouvel outil à l'arsenal sanitaire censé permettre un retour à la normale dans les mois qui viennent.



Parallèlement, les investisseurs ont pris connaissance cet après-midi de plusieurs statistiques aux Etats-Unis.



L'économie américaine a augmenté de 4,1% au quatrième trimestre 2020 en rythme annualisé, d'après la seconde estimation du produit intérieur brut (PIB) du Département du Commerce.



Après une hausse séquentielle de 1,2% en décembre 2020 (+0,2% en estimation initiale), les commandes de biens durables aux Etats-Unis ont également grimpé de 3,4% en janvier.



En France, les intervenants de marché ont pris connaissance ce matin des dernières données relatives à la confiance des consommateurs. En février 2021, elle est quasi stable, au vu de l'indice synthétique de l'Insee qui perd un point à 91, et demeure ainsi sous sa moyenne de longue période.



Du coté des valeurs, AXA a publié un résultat net en baisse de 18% à 3,16 milliards d'euros et un résultat opérationnel en recul de 34% à 4,26 milliards au titre de 2020, pour un chiffre d'affaires en diminution de 7% à 96,7 milliards (-1% à changes constants).



Safran a dévoilé, au titre de 2020 et en ajusté, un résultat net part du groupe en chute de 68,3% à 844 millions d'euros et une marge opérationnelle courante de 10,2% (-5,3 points) pour un chiffre d'affaires de 16,5 milliards, en repli de 33% (-32,5% en organique).



Le groupe de services collectifs Veolia a publié un résultat net part du groupe de 89 millions d'euros pour 2020, contre 625 millions en 2019, et un EBITDA de 3,64 milliards (-8% à change constant) pour un chiffre d'affaires de 26 milliards (-2,9% à change constant).



Enfin, Getlink fait part d'une perte nette part du groupe de 113 millions d'euros au titre de l'année écoulée, pour un EBITDA à 328 millions et un chiffre d'affaires de 816 millions, en contractions respectives de 41% et 24% à taux de changes constants.



Oddo BHF maintient son opinion 'surperformance' sur Accor avec un objectif de cours relevé de 32,5 à 38 euros, estimant que la chaine hôtelière 'devrait continuer à bénéficier du newsflow lié au vaccin et à la réouverture des frontières'.



Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur bioMérieux, mais avec un objectif de cours ajusté de 146 à 140 euros, 'après actualisation et réintroduction d'une valorisation par comparables' pour le groupe de diagnostics in vitro.



