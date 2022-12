CAC40 : termine dans le vert, tiré par les valeurs du luxe

La Bourse de Paris achève la séance du jour sur un gain de 0,7%, à 6550 points, dans des volumes extrêmement réduits (moins de 1,5 milliard d'euros échangés depuis l'ouverture), du fait de l'absence de nombreux investisseurs en cette période de trêve des confiseurs.Néanmoins, l'indice parisien n'est pas insensible aux nouvelles mesures d'assouplissement sanitaire en Chine, Pékin comptant notamment mettre fin aux mesures de quarantaine imposées à l'entrée de son territoire à partir du 8 janvier.Cette mesure, qui laisse présager d'une réouverture progressive de l'économie chinoise, profite notamment aux valeurs du luxe, traditionnellement très sensibles à la santé économique de Pékin.Dans ce contexte, on retrouve trois valeurs du luxe parmi les quatre plus belles progression du CAC, à savoir LVMH (+2,4%), Hermès (+2%) et Kering (+1,4%).Seule statistique publiée aujourd'hui, le déficit du commerce des biens des Etats-Unis a diminué fortement pour s'établir à 83,3 milliards de dollars en novembre, comparativement à 98,8 milliards de dollars en octobre, les importations ayant diminué davantage que les exportations.Cette amélioration d'un mois sur l'autre s'explique en effet par une réduction des importations américaines de 20,8 milliards de dollars, sensiblement plus importante donc que la diminution de 5,3 milliards des exportations sur la même période.Sur le front des valeurs à Paris, Ipsen a indiqué vendredi soir avoir reçu de la FDA une lettre de réponse complète sur sa demande d'approbation du palovarotène, traitement expérimental contre la fibrodysplasie ossifiante progressive.Bic a annoncé la finalisation de son programme de rachat d'actions à composante ESG, annoncé et débuté en janvier 2022, programme réalisé par BNP Paribas Exane sur la base de l'autorisation accordée par l'assemblée générale du 19 mai 2021.Unibail-Rodamco-Westfield (URW) annonce aujourd'hui avoir finalisé la cession de The Village, un site de près de 56 000m2 située dans la vallée de San Fernando, à Los Angeles, à l'organisation Kroenke. Le prix de vente de 325 M$ (à 100 %, part URW 55 %), reflète un rendement de 5,6 % sur le bénéfice d'exploitation net, et une décote de 10,6% par rapport à la dernière expertise.TotalEnergies EP Gabon, filiale à 58,3% de TotalEnergies, indique avoir signé avec la République Gabonaise un accord portant sur le réaménagement de certaines dispositions de la convention d'établissement, dont la durée est étendue jusqu'en 2042.La société a aussi conclu avec le Gabon -détenteur d'un quart de son capital- un nouveau contrat d'exploitation et de partage de production (CEPP) sur le permis Baudroie-Mérou Marine G5-143 pour une durée de 25 ans jusqu'en 2047.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.