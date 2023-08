CAC40 : termine en vert, malgré le recul de fin de séance

Après avoir gagné jusqu'à 1,5% en fin de matinée, la bourse de Paris clôt la séance sur un gain plus limité de 0,72%, à 7322 points, notamment tirée par TotalEnergies qui s'arroge +3,4%.



Hier les marchés étaient préoccupés par différents vents contraires touchant le secteur bancaire, une crainte qui semble s'être apaisée aujourd'hui au regard des performances de BNP Paribas et Société Générale qui ont longtemps gagné près de 2% avant de conclure à +1,3%. Plus en retrait, Crédit Agricole gagnait près de 1% ce matin avant de tomber à -0,1% à la clôture.



Il faut dire que les investisseurs sont prudents à la veille de la publication par le Département américain du Travail du rapport mensuel sur les prix à la consommation, qui pourraient avoir bien résisté en juillet.



Comme d'habitude, les opérateurs tenteront d'y déceler le point d'inflexion tant attendu dans le resserrement des politiques monétaires alors que les signes de ralentissement de l'inflation se multiplient.



Une série de données en provenance des Etats-Unis est récemment venue suggérer que l'inflation pourrait bientôt se rapprocher de l'objectif de 2% établie par la Réserve fédérale sans qu'une récession soit nécessaire.



Seul indicateur à l'ordre du jour, les stocks de pétrole aux Etats-Unis ont atteint 445,6 millions de barils la semaine du 31 juillet aux Etats-Unis, signalant ainsi une hausse des stocks de 5,9 millions de barils par rapport à la semaine précédente, selon les données de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA).



Malgré la hausse des stocks, le cours du baril Brent progresse de 0,9%, vers 87$, et de +1% pour le WTI, à 83,6$.



Sur l'obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans stagne autour des 4% tandis que celui des bunds allemands à 10 ans remonte évolue à 2,47%, derrière les OAT à 3,03%.



Enfin, l'euro gagne près de 0,25 % face au billet vert et s'échange autour de 1,0986 $.



L'actualité est calme du côté des sociétés tricolores, notons néanmoins que Stellantis a dévoilé hier une nouvelle marque, dénommée bproauto, destinée à renforcer son offre de pièces de rechange sur le marché nord-américain.



Par ailleurs, AlphaValue a renouvelé mercredi sa recommandation d'achat sur Sanofi, avec un objectif de cours de 132 euros correspondant à un potentiel haussier de 38%.



