CAC40 : teste les 5.700, W-Street résiste à un 'NFP' décevant

La Bourse de Paris a inscrit ce matin de nouveaux 'plus hauts' depuis mars 2020 (vers 5.720), le CAC40 se hissant au-delà des 5.700 dans le sillage des places asiatiques et de Wall Street, avec un Nasdaq enregistrant sa plus forte hausse depuis 2 mois.



La perspective d'un changement d'administration à Washington suscitant un vent d'optimisme que publication de chiffres américains de l'emploi décevant ne remet pas vraiment en cause.



L'indice CAC conserve une avance de 0,3% à 5.690Pts, Francfort affiche +0,7% et les indices US ont à peine accusé le coup à 14H30: ils s'apprêtent à inscrire de nouveaux records avec une marge un peu moins confortable qu'avant la publication du 'NFP'.



L'économie américaine a détruit 140.000 emplois non agricoles en décembre, selon le Département du Travail.

Les chiffres des mois précédents ont en revanché été fortement révalués : +654.000 au mois d'octobre (révisé de +610.000), +336.000 (révisé de +245.000), puis -140.000 en décembre contre +70.000 espéré.

Le taux de chômage reste inchangé en décembre (à 6,7% au lieu de 6,8%) et la surprise provient des salaires horaires qui bondissent de +0,8% contre +0,2% attendus.



Les investisseurs avaient pris connaissance ce matin des chiffres de la production industrielle en France en novembre 2020: elle augmente de nouveau dans l'industrie manufacturière (+0,5% après +0,8%) mais diminue dans l'ensemble de l'industrie (−0,9% après +1,9%), selon les données CVS-CJO de l'Insee.



Le déficit commercial de la France ressort à 3,6 milliards d'euros au mois de novembre 2020, contre 4,6 milliards en octobre, selon les données corrigées des variations saisonnières et des effets des jours ouvrables (CVS-CJO) de l'administration des douanes.

Cette dernière séance de la semaine promet d'être animée, le rapport mensuel que publiera à 14h30 le Département du Travail prenant une importance particulière en cette période de crise sanitaire.



La journée s'annonçait très bien : les Bourse de Tokyo et celle de Hong Kong ont pris respectivement 2,4% et 1,2%, tandis que l'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) a progressé de plus de 0,8%.



La Bourse de New York avait également clôturé en hausse jeudi, tirée par les valeurs technologiques après la déferlante d'une 'vague bleue' au Congrès, où les démocrates sont désormais assurés de disposer de la majorité.



Le Dow Jones a clôturé pour la première fois au-dessus du seuil des 31.000 points en progressant de 0,7% à 31.041,1 points, tandis que le Nasdaq s'est hissé au-delà des 13.000 points en bondissant de 2,6% à 13.067,5 points.



Wall Street semble mettre de côté les troubles politiques des derniers jours et le dossier de la procédure d''impeachment' qui pourrait être ouverte contre Donald Trump après l'envahissement par ses supporters du Capitole mercredi.



'Pour tout dire, les marchés financiers ne se soucient guère plus du président Trump', explique-t-on chez Danske Bank.



'Mais notons tout de même que Trump a diffusé dans la nuit une vidéo dans laquelle il condamne l'intrusion au Capitole et dans laquelle il dit préparer l'arrivée de l'administration Biden', souligne la banque danoise.



A Paris, Le titre Sodexo s'envole de près de 10% après l'annonce de son chiffre d'affaires et des prévisions. Le chiffre d'affaires du premier trimestre de l'exercice 2020-2021 baisse de - 22,7 % et de - 21,5 % à 4 432 ME hors effet de la Coupe du Monde de Rugby au 1er trimestre de l'exercice 2019-2020.



' À ce stade, au vu de la performance du 1er trimestre, nous maintenons nos prévisions de croissance interne négative comprise entre - 20 % et - 25 % sur le premier semestre de l'exercice 2020-2021, en amélioration par rapport au deuxième semestre de l'exercice 2019-2020 ' indique le groupe.



STMicroelectronics (+4%, leader du CAC ce matin avant d'être dépassé par Publicis avec +5%) annonce que son chiffre d'affaires net préliminaire pour le quatrième trimestre 2020 ressort à 3,24 milliards de dollars, en hausse de 21,3% en séquentiel et 580 points de base au-dessus du niveau supérieur de la fourchette de prévisions.



Oddo BHF réitère son opinion 'achat' sur STmicroelectronics avec un objectif de cours relevé de 36 à 38 euros, suite à l'annonce d'un CA du quatrième trimestre 'très largement au-dessus des prévisions grâce à Apple, l'automobile et les microcontrôleurs'.



