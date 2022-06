CAC40 : tombe sous les 6.300 dans l'attente de l'inflation US

La bourse de Paris est en net repli ce matin et cède près de 1,3%, autour des 6.275 points, au lendemain d'une journée marquée par le fort recul des indices new-yorkais (-2,4% sur le S&P500, -1,9% sur le Dow Jones, -2,7% sur le Nasdaq).



Hier, à la suite du conseil des gouverneurs de la BCE qui a très clairement évoqué la possibilité d'une hausse de taux de 50 points de base dès le mois septembre, les places boursières européennes avaient déjà toutes fini dans le rouge, imitées par les grands indices de Wall Street en fin de séance.



Aujourd'hui, l'attention des investisseurs devrait se focaliser sur les Etats-Unis, où seront publiés en début d'après-midi les chiffres très attendus de l'inflation.



Les intervenants de marché devraient adopter une position prudente avant la publication de cet indicateur, qui va les aider à déterminer l'évolution de la politique monétaire de la Fed.



La récente envolée des prix aux Etats-Unis, qui n'est plus perçue comme transitoire, a inquiété les marchés sur le réponse apportée par la Fed par le biais du resserrement de sa politique monétaire.



Des chiffres supérieurs aux attentes, cet après-midi, ne feraient que renforcer la perspective d'une augmentation de 50 points de base des taux de l'institution lors de sa réunion prévue la semaine prochaine.



Inversement, un infléchissement à la baisse de l'inflation pourrait conduire la Fed à se pencher sur l'éventuel scénario d'une 'pause' de son durcissement monétaire au mois de septembre.



Mais la hausse du dollar hier face à l'euro semble démontrer que les opérateurs sont beaucoup plus sensibles aux propos de proches de Janet Yellen et de la Maison Blanche, qui pensent que les chiffres d'inflation vont demeurer durablement mauvais, alors que le prix moyen des carburants a franchi le cap des cinq dollars le gallon (sept dollars en Californie) et pourraient prendre 20% cet été.



Sur le marché obligataire, qui a connu hier l'une de ses pires séances des trois derniers mois, la tension ne retombe pas ce matin, avec un rendement des Treasuries à dix ans qui se maintient à 3,04%, au plus haut depuis un mois.



En Europe, le rendement du Bund allemand se tasse un peu, à 1,42% après avoir atteint 1,45% hier, tandis que les OAT française pointent désormais en-dessous du seuil des 2%, à 1,98%.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Saint-Gobain annonce un investissement d'environ 90 millions de dollars canadiens dans son usine de plaques de plâtre située près de Montréal au Canada.



Orpea a déclaré vendredi avoir pris note des interrogations et propositions soulevées par un groupe d'investisseurs, sa direction plaidant pour la mise en place d'un dialogue 'constructif' avec l'ensemble des parties prenantes.



2CRSi gagne près de 5% après l'annonce d'un nouveau contrat attribué à 2CRSi Middle East par un nouveau partenaire en Éthiopie, spécialisé dans le déploiement informatique, ayant choisi ses produits et solutions pour déployer son projet de centre de données périphérique.



Enfin, EDF indique que 93,3% des droits ont été exercés en faveur d'un paiement en actions nouvelles du solde du dividende au titre de 2021, à l'issue de la période d'option qui était ouverte du 20 mai au 7 juin inclus.



