CAC40 : tombe sous les 6.950 pts, yeux tournés vers la Fed

La bourse de Paris achève la journée sur une perte de 1.2%, à 5.949 points, notamment pénalisée par le repli de Worldline (-7.3%), Euroapi (-5.7%) ou Legrand (-4.1%).



De son côté, l'Euro-Stoxx50 cède près de 0.8%, suivi de près par Francfort (-0.9%) tandis que Londres limite la casse avec un repli limité de 0.1%.

Outre-Atlantique, Wall Street qui avait rouvert positif inverse la vapeur avec -0,6% sur le Dow Jones, -0,1% sur le S&P500 et -0.2% sur le Nasdaq.



Les investisseurs, inquiétés par la flambée de l'inflation et la possibilité d'une entrée en récession des économies occidentales à terme, ont ainsi procédé à de lourds dégagements.



Pour l'instant, aucun rebond technique ne semble encore se profiler, la prudence restant de mise à la veille des annonces de la Réserve fédérale aux Etats-Unis.



En effet, la Fed entame aujourd'hui deux jours de débats sur la politique monétaire qui devraient, à en croire les économistes, déboucher demain soir sur un relèvement de 50 points de base du taux de ses 'fed funds'... mais l'hypothèse des 75Pts rallie désormais beaucoup de suffrages et ne surprendrait pas les investisseurs.



Les taux longs continuent donc de se tendre fortement et de battre des records avec l'OAT 2032 à 2,32% (+7,5Pts), le Bund à 1,697% (+7Pts alors que l'indicateur ZEW du sentiment économique pour l'Allemagne augmente de 6,3 points pour atteindre une valeur de -28 points,)... et des BTP italiens à 4,16% (+6Pts) qui affichent désormais 250Pts de 'spread' face au '10 ans' allemand, un record depuis début 2013.



Les T-Bonds US restent quasi stables (+1,5Pt) 3,385% après la publication des prix à la production aux Etats-Unis, lesquels ont augmenté de 0,8% en mai par rapport au mois précédent, et de 0,5% hors alimentation, énergie et services commerciaux, des taux à peu près conformes aux consensus.



Sur les douze derniers mois, la hausse des prix producteurs s'est établie en mai à 10,8% en données brutes et à 6,8% hors alimentation, après des taux annuels de respectivement 10,9% et 6,8% observés au mois d'avril.



Mais les investisseurs attendent surtout de prendre connaissance des nouvelles prévisions de l'institution en matière de taux d'intérêt, sachant que son président, Jerome Powell, pourrait bien signaler que des hausses de taux plus importantes pourraient être sur la table, peut-être dès le mois de juillet.



'Le renforcement de l'inflation se traduit par une mise en oeuvre encore plus agressive de la politique de la Fed, ce qui crée un risque sérieux de resserrement excessif et, en fin de compte, un risque de baisse plus important pour nos perspectives de croissance, qui sont déjà très limitées', explique Allison Bower, économiste US chez Pimco.



L'euro remonte de 0,1% vers 1,0421$ alors que le pétrole connait une nouvelle poussée haussière de +1,9% au-delà de 124$.

La Russie vient par ailleurs d'annoncer une réduction de 40% des quantités de gaz livrées à l'Europe via le gazoduc Nordstream ce mardi.



Dans l'actualité des valeurs, Atos (-23% vers 14.4E, après un nouveau plancher historique à -27%, soit 13,75E) annonce prévoir de céder la totalité de sa participation dans Worldline (-7%) d'environ sept millions d'actions représentant environ 2,5% du capital, dans le cadre d'un placement accéléré auprès d'investisseurs institutionnels avec effet immédiat.



TotalEnergies (+1,4%) annonce un accord avec Adani Enterprises Limited pour acquérir une participation de 25% dans Adani New Industries Limited, qui sera leur plateforme exclusive pour la production et la commercialisation d'hydrogène vert à grande échelle en Inde.



Ipsos confirme ses prévisions pour 2022 et dévoile ses objectifs financiers pour la période 2022-25, dont un chiffre d'affaires qui atteindrait trois milliards d'euros d'ici 2025 (y compris les acquisitions). Ses prévisions de croissance organique (qui étaient de 3%-5% par an en 2019-2021) passent à 5%-7% par an en 2023-2025.



Enfin, Fill Up Média lance son introduction en bourse sur Euronext Growth à Paris. Cette société françaises spécialisée dans la diffusion de spots publicitaires sonores via des écrans digitaux installés sur des distributeurs de carburant compte lever 16,5 ME, dont 10 ME via une levée de fonds propres via l'introduction en Bourse.



