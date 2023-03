CAC40 : tombe sous les 7000, les bancaires plongent

La bourse de Paris cède 2% et retombe au contact des 7000 pts, plombée par la chute des valeurs bancaires, avec près de -7% sur Société Générale, -5% sur BNP Paribas et -4% sur Credit Agricole, dans un contexte d'incertitudes persistantes au sujet de la santé du système bancaire mondial et de climat social extrêmement tendu dans l'Hexagone.



Ce matin, les investisseurs ont pris connaissance de l'estimation flash concernant l'indice PMI composite S&P Global de l'activité globale dans la zone euro. Celui-ci s'est redressé pour un cinquième mois consécutif en mars, s'établissant à 54,1, un plus haut de dix mois, contre 52,0 en février.



La croissance s'est à nouveau appuyée sur les performances du secteur des services, dont l'activité a enregistré sa plus forte expansion depuis mai 2022. Dans le secteur manufacturier en revanche, les niveaux d'activité ont stagné en mars.



A suivre aussi dans l'après-midi, les commandes de biens durables et l'indice ISM manufacturier aux Etats-Unis, qui permettront d'en savoir plus sur la forme actuelle de la première économie mondiale.



Les marchés d'actions américains avaient réussi à retrouver quelques couleurs jeudi, au lendemain d'un net repli consécutif aux annonces de la Fed: le Dow Jones a grappillé 0,2% et le Nasdaq Composite a rebondi de 1%.



La publication d'indicateurs économiques plutôt solides a en outre relancé les espoirs d'un 'atterrissage en douceur' de la croissance, considéré comme le scénario idéal du point de vue des marchés financiers.



Sur le marché obligataire, le retour de l'appétit pour le risque s'accompagne d'un reflux des rendements des emprunts obligataires, celui des Treasuries à 10 ans étant revenu à 3,40%, au plus bas depuis février.



Le rendement du Bund allemand à dix ans, véritable référence pour la zone euro, se détend à 2,19%.



Le Brent cède 1,7%, à 74 dollars et l'or atteint 1993 dollars l'once (+1,3%).

Dans l'actualité des sociétés, le groupe de santé animale Virbac publie un résultat net part du groupe en hausse de 7,8% à 122 millions d'euros au titre de 2022, et un résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions (ROC ajusté) accru de 7,7% à 186,6 millions.



Teleperformance annonce avoir déjà atteint son objectif 2026 de réduction de 49% de ses émissions de CO2 par employé équivalent temps plein par rapport à 2019, dont des baisses de 15% en 2021 et de 9% en 2022.

Airbus a livré le premier avion A321neo assemblé sur sa chaîne d'assemblage final en Asie (FAL Tianjin) à la compagnie chinoise Juneyao Air à Tianjin, en Chine.



Enfin, Gaussin a annoncé vendredi que ses tracteurs logistiques et portuaires étaient désormais reconnus comme des véhicules propres au Canada, une homologation qui les rend éligibles aux subventions.







