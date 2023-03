CAC40 : un peu de lourdeur après les propos de Jerome Powell

Un peu de lourdeur mais rien de bien spectaculaire en réaction au 'témoignage' de J.Powell devant les commissions financières du Congrès (ce mardi et mercredi après-midi).

Le CAC40 vient de repasser de +0,2% à -0,3% (vers 7.350/7.345, avec très peu de volumes, soit moins de 1,5MdsE), l'Euro-Stoxx50 cède -0,5%.

Le CAC40 a de nouveau flirté avec les 7.400Pts ce matin, sa hausse reste proche des 14% depuis le début de l'année,



Le patron de la FED indique que les taux vont monter au-delà de ce que les marchés anticipaient, le marché du travail demeurant 'tendu' et la consommation des ménages 'robuste', et même soutenue.

Les taux vont donc devoir être maintenus à un niveau élevé durant une période assez longue... et cela prendra également du temps de ramener l'inflation à 2%, ce qui reste l'objectif que la FED compte bien atteindre.

Mais tout ceci ne recèle aucun élément réellement nouveau, ce qui se traduit par des variations peu marquées à Wall Street: le Dow Jones cède -0,7%, le Nasdaq -0,5%, le S&P500 -0,8%.



Un chiffre mineur est tombé pendant que J.Powell répondait aux questions des parlementaires : les stocks des grossistes aux Etats-Unis ont reculé de 0,4% en janvier 2023, s'établissant à 929 milliards de dollars (après hausse anecdotique de 0,1% en décembre), un déstockage qui semble témoigner des difficultés d'approvisionnement persistantes outre-Atlantique.



'En attendant le rapport sur l'emploi américain de vendredi, il va probablement tenter de trouver un juste équilibre entre les progrès réalisés au niveau du ralentissement de l'inflation, sans destructions de postes, et la nécessité de poursuivre les hausses de taux tant que les risques liés à l'inflation restent orientés à la hausse', prédisent les équipes de Danske Bank.



S'agissant de la prochaine réunion 'FOMC' du 22 mars: les paris sur une hausse de 0,25Pts sont largement majoritaires (environ 70%), mais il y a également 55% d'experts pour parier sur 4 hausses de taux d'ici l'été (celle de mars incluse) contre seulement 2 tour de vis il y a 5 semaines.



En Europe, on a pris connaissance des chiffres des commandes industrielles en Allemagne.



Contre toute attente, les commandes à l'industrie allemande ont augmenté en janvier ce qui confirme la bonne résistance de la première économie européenne au ralentissement actuel de l'activité.



Après avoir signé une progression de 3,4% au mois de décembre (révisée contre +3,2% précédemment), les commandes industrielles ont progressé de 1% en données ajustées des variations saisonnières, selon les données de Destatis, l'office fédéral de la statistique.



Sur le marché des taux, les rendements des obligations souveraines demeurent volatiles: après la séance 'portes de saloon' de lundi et un re-test des pires niveaux de l'année en fin de séance, une petite embellie se dessine avec des OAT qui se détendent de -2,4Pts à 3,200%, des Bunds qui effacent -2,6Pts à 2,700%, les BTP italiens en revanche sont passés de -7Pts à 4,4700% pour revenir quasi stables à 4,55%.



Le 'dix ans' américain se détend à la marge de -1,5Pts en direction de 3,9670%, le '2 ans' se situe 100Pts plus haut, vers 4,962%.

Sur le front des changes, le Dollar se redresse légèrement (+0,3%) à 1,0680/E, le baril de pétrole consolide un peu : -1,5% à 84,5$ à Londres : sa tendance n'est plus baissière mais il n'accélère pas non plus à la hausse, alors que l'Arabie Saoudite vient d'augmenter des prix à destination de l'Europe.



