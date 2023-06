CAC40 : une fin de semaine dans le calme

Le CAC40 est proche de l'équilibre vendredi en début de séance, les investisseurs paraissant vouloir finir tranquillement une semaine caractérisée par une activité totalement atone. L'indice CAC 40 reste proche des 7215 points.



Les craintes d'un durcissement des politiques monétaires des grandes banques centrales restent en toile de fond, en attendant les réunions de la Fed et de la BCE prévues la semaine prochaine.



L'annonce, hier, d'une entrée en récession 'technique' de la zone euro, marquée par deux trimestres consécutifs de croissance négative, est par ailleurs venue renforcer les inquiétudes entourant la santé de l'économie mondiale.



A ce stade de la semaine, le CAC 40 affiche un repli hebdomadaire limité de l'ordre de 0,7%, mais préserve dans l'immédiat son support majeur des 7200 points.



Les analystes techniques de Kiplink conseillent de surveiller un éventuel enfoncement des seuils intermédiaires de 7200 et 7150 points, mais surtout celui des 7105 points, qui pourraient d'après eux davantage porter préjudice à l'indice.



Privé de catalyseurs, le marché parisien semble - comme les autres places mondiales - se chercher une direction depuis la fin du mois d'avril.



En l'absence d'indicateurs économiques, la séance du jour devrait rester particulièrement calme et faible en termes de volumes d'échanges, et ce des deux côtés de l'Atlantique.



L'apaisement des tensions sur le marché des taux pourrait néanmoins favoriser une petite hausse des actions au détriment des obligations.



Les rendements souverains font preuve d'une grande hésitation face aux doutes concernant les prochaines mesures que prendront la Réserve fédérale puis la BCE.



Le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans se stabilise autour de 3,73% et en Europe, le rendement du Bund allemand à 10 ans, taux de référence de la zone euro, revient camper sur la zone de 2,40%.



Le dollar remonte légèrement face à l'euro, qui cède du terrain vers 1,0775, mais le billet vert se dirige vers des pertes sur la semaine, les cambistes faisant apparemment le pari d'un 'statu quo' de la Fed la semaine prochaine.



Le pétrole devrait lui aussi achever la semaine sur une note négative en dépit de l'annonce, dimanche dernier, de nouvelles réductions de la production de l'Opep.



Le baril de brut léger américain (WTI) se traite à 70,8 dollars (-0,7%) et celui du Brent de Mer du Nord à moins de 75,5 dollars (-0,7%).



Le grand gagnant de la semaine est pour l'instant l'or - avec une hausse de 1,4% - le métal jaune continuant de bénéficier d'une demande robuste, soutenu notamment par les risques pesant sur l'économie américaine.



