CAC40 : une note de prudence avant l'inflation US

Le 09 octobre 2023 à 11:57 Partager

Après avoir fini vendredi sur un gain de près de 0,9% à 7060 points, la Bourse de Paris commence la semaine sur une légère note de prudence. Le CAC40 est en repli d'environ 0,2% vers 7044Pts.



Seule la production industrielle allemande pour août était attendue ce lundi, mais la fin de la semaine s'annonce assez chargée sur le front des statistiques, avec notamment les chiffres de l'inflation américaine pour le mois dernier, à paraitre jeudi.



Après un recul de 0,6% en juillet (révisé d'une estimation initiale qui était de -0,8%), la production industrielle allemande a diminué de 0,2% en août par rapport au mois précédent, selon des données corrigées de variations saisonnières et calendaires de Destatis.



Pour l'inflation américaine, Barclays indique s'attendre à une baisse du taux annuel à 3,6% en données brutes, mais estime que 'les pressions inflationnistes sous-jacentes sont restées fermes', en raison de la tendance dans les services de base.



Cette semaine sera aussi marquée par le démarrage de la saison des résultats de troisième trimestre aux Etats-Unis, avec en particulier ceux de poids lourds de la finance tels que JP Morgan Chase et Citigroup, prévus vendredi.



Pour l'heure, Renault Group annonce qu'à compter du 1er novembre, Jérôme Gouet est nommé directeur des achats des plateformes A, C, D, VU et de la marque Renault, en remplacement de Jana Striezel. Il devient membre du comité de direction Renault.



Alstom annonce que Saudi Arabia Railways (SAR) présentera et exploitera le premier train de passagers à hydrogène au monde, le Coradia iLint, à Riyad, au mois d'octobre, marquant la toute première introduction d'un train à hydrogène au Moyen-Orient et en Afrique.



Virbac annonce la signature d'un accord pour l'acquisition de Globion, un spécialiste indien du marché en forte croissance des vaccins pour volaille, transaction qui renforcera sa position comme leader du marché de la santé animale en Inde.



Antin Infrastructure Partners fait part de la nomination de Tobías Martínez, fondateur et ancien CEO (de 2015 à juin 2023) du groupe espagnol d'infrastructures télécoms Cellnex Telecom, en tant que conseiller principal (senior advisor).



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.