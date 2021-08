CAC40 : vers un 9/10 à la hausse, et autant de records CAC.GR

La Bourse de Paris (+0,25% à 6.900 et +1% en hebdo) en route pour un 4/5 à la hausse cette semaine et un 9/10 en 2 semaines, dont 9 records annuels en 10 séances pour le CAC 'PX1' (à 6.913, soit 30Pts de moins que le 4 septembre 2000) et 9 record absolus pour le CAC40 'GR' à 19.605.



Depuis le début de l'année, l'indice vedette de la place parisienne affiche désormais un gain de l'ordre de +24,5% (PX1) et de +27,5% pour le CAC 'GR'.



La trajectoire des marchés d'actions demeure irrésistiblement haussière (+0,3% en moyenne) et le DAX30 pulvérise lui aussi un record absolu à 16.030Pts, l'Euro-Stoxx50 à 4.240



A Wall Street, le Dow Jones et le S&P 500 évoluent également en territoire record, les données en préouverture suggèrent un nouveau 'carton plein de record' dès 15H30.

Le 'chiffre du jour' ne remettra pas en cause la mécanique haussière de Wall Street : les prix à l'importation aux États-Unis ont augmenté de 0,3% en juillet par rapport au mois précédent, une progression inférieure au consensus.

Hors produits pétroliers, ils sont même restés stables d'un mois sur l'autre selon le Département du Travail.



De leur côté, les prix américains à l'exportation ont progressé de 1,3% le mois dernier (+1,6% hors produits agricoles). Par rapport à juillet 2020, les prix à l'importation et à l'exportation ont grimpé respectivement de 10,2% et de 17,2%... mais qui s'en soucie ?



Certainement pas les détenteurs de bons du Trésor américains, qui se détendent de -1,5Pt vers 1,3500 malgré ces chiffres d'inflation bien supérieurs aux attentes (mais le CPI et le PPI étaient conformes aux attentes).



Reste à prendre connaissance de l'indice de confiance des consommateurs du Michigan.



En France, plusieurs statistiquessont parues ce matin, elles ont reçu un accueil soit indifférent, soit favorable : l'Insee indique que sur un an, la hausse des prix à la consommation en France a ralenti à 1,2% au mois de juillet, après +1,5% en juin. En séquentiel et hors variations saisonnières, les prix augmentent de 0,4%, après +0,2% en juin.



Le ralentissement de l'inflation annuelle résulte du repli des prix des produits manufacturés (−1,1% après +0,7%), en lien avec le décalage des soldes d'été, du ralentissement des prix des services (+0,6% après +0,8%) et du tabac (+5,1% après +5,3%).



Par ailleurs, au deuxième trimestre 2021, le nombre de chômeurs au sens du BIT atteint 2,4 millions de personnes en France (hors Mayotte), en baisse de 16.000 personnes sur le trimestre, selon les résultats de l'enquête de l'emploi de l'Insee.



Dans l'actualité des valeurs, Ipsen cède près de 12% après l'annonce du retrait de sa demande d'approbation pour le palovarotène initiée auprès de la FDA en mai dernier, et son intention d'en soumettre une nouvelle après des analyses de données complémentaires.



Vinci annonce que l'aéroport de Londres Gatwick, filiale de VINCI Airports à 50,01 %, a enregistré une baisse de 92,4% du trafic passagers sur les 6 premiers mois de l'année. Dans ce contexte, l'aéroport enregistre une perte après impôts de 244,6 M£, après une perte de 321 M£ au 1er semestre 2020.



Enfin, Walmart a annoncé dans la soirée d'hier avoir confié à Publicis un contrat portant sur la planification et l'achat de ses espaces médias aux Etats-Unis.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.