CAC40 : vers un début de séance dans le vert

Au lendemain d'un recul de plus de 0,3% à 7229 points, le CAC40 se dirige vers une ouverture dans le vert au vu de futures en hausse d'environ 0,3%, dans l'attente de la parution, en début d'après-midi, d'un indicateur majeur sur l'inflation aux Etats-Unis.



L'indice des prix PCE, qui sera publié en même temps que les revenus et dépenses des ménages américains pour le mois d'avril, est en effet traditionnellement surveillé de près par la Réserve fédérale pour déterminer sa politique monétaire.



'Le procès-verbal du dernier FOMC a révélé que la décision de la Fed de relever ses taux lors de sa réunion des 13 et 14 juin dépendra en grande partie des prochaines données économiques à paraitre', soulignait-on mercredi soir chez Wells Fargo.



Toujours au chapitre des statistiques, les opérateurs doivent prendre connaissance des commandes de biens durables et de l'indice de confiance UMich aux Etats-Unis, après l'enquête de conjoncture auprès des ménages en France peu avant l'ouverture.



Dans l'actualité des valeurs à Paris, Casino fait part de l'ouverture d'une procédure de conciliation avec ses créanciers financiers, ainsi que de la signature d'un protocole avec Les Mousquetaires pour étendre leurs partenariats et optimiser leurs réseaux.



La compagnie d'assurance-crédit Coface a publié jeudi soir un résultat net part du groupe en hausse de 17% à 61,2 millions d'euros au titre des trois premiers mois de l'année, pour un chiffre d'affaires en croissance de 11% à 475,1 millions.



Vetoquinol a annoncé qu'Etienne Frechin démissionnera de son poste de président du conseil d'administration le 1er juillet, et sera alors remplacé par Matthieu Frechin, marquant ainsi la troisième génération à la tête du groupe de santé animale.



