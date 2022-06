CAC40 : vers une ouverture du bon pied

En hausse de l'ordre de 0,6% vers 6530 points, les futures sur le CAC40 présagent une ouverture du bon pied pour une séance riche en données macroéconomiques, avec en particulier le rapport officiel du BLS sur l'emploi américain pour le mois de mai.



En début de semaine, Jefferies indiquait s'attendre à l'annonce de la création de 375.000 emplois non agricoles aux Etats-Unis le mois dernier, après 428.000 en avril, ainsi que d'une baisse du taux de chômage de 0,2 point à 3,4% de la population active.



Les attentes du marché pourraient toutefois avoir été abaissées après le rapport du cabinet ADP dévoilé jeudi, selon lequel le secteur privé non agricole des Etats-Unis n'a généré que 128.000 emplois en mai, un nombre largement inférieur au consensus.



En attendant ce rendez-vous phare de la séance, les opérateurs prendront aussi connaissance de la production industrielle française, de la balance commerciale allemande et des ventes de détail dans la zone euro pour le mois d'avril.



Surtout, ils devraient se montrer attentifs, tout au long de la séance, aux indices d'activité PMI composites de S&P Global en Europe, puis à l'indice ISM non manufacturier des Etats-Unis, au titre du mois écoulé.



Dans l'actualité des valeurs, la maison de champagne Laurent-Perrier publie au titre de son exercice 2021-22 un résultat net part du groupe doublé à 50,2 millions d'euros et une marge opérationnelle améliorée à 26,3%.



Innate Pharma annonce qu'IPH5201, son anticorps monoclonal dirigé contre CD39, avancera en essai clinique de phase 2 dans les cancers du poumon, et qu'elle recevra en conséquence un paiement d'étape de cinq millions de dollars de son partenaire AstraZeneca.



