CAC40 : vers une poursuite de la hausse de la veille

Après avoir gagné plus de 0,5% lundi, la Bourse de Paris devrait poursuivre sur sa lancée ce matin à en croire des futures sur le CAC40 en hausse de 1,1% à près de 6660 points, encouragée par la résilience de Wall Street à un signal préoccupant du côté des taux.



'Le rendement des bons du Trésor américain à cinq ans a dépassé celui à 10 ans', souligne en effet Liberum, précisant néanmoins que 'l'écart entre les rendements à deux et à 10 ans (écart le plus couramment utilisé) est resté positif'.



Au chapitre des statistiques, les opérateurs doivent prendre connaissance, d'ici peu, des résultats de l'enquête de conjoncture de l'Insee auprès des ménages français, puis, dans l'après-midi, de l'indice de confiance des consommateurs américains du Conference Board.



Dans l'actualité des valeurs à Paris, Sanofi indique revoir à la hausse le chiffre d'affaires en rythme de croisière de son médicament phare en immunologie Dupixent (dupilumab), le portant ainsi à plus de 13 milliards d'euros.



Plastic Omnium annonce son entrée en négociation exclusive avec Actia Group en vue de l'acquisition de sa division Actia Power, et sa participation à un nouveau tour de table de Verkor, avec un investissement de 20 millions d'euros.



Quadient a dévoilé lundi soir un résultat net part du groupe plus que doublé à 88 millions d'euros au titre de 2021, soit 2,17 euros par action, et annoncé un dividende de 0,55 euro par action, en progression de 10%.



