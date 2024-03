En l’absence de statistique aujourd’hui, le CAC40 peine à trouver une réelle orientation, alourdi notamment par les valeurs du luxe.

Kering perd 2.2%, Hermès 1.3%, ArcelorMittal et LVMH 1.1% alors que BNP Paribas gagne 1.3%, Edenred 1.1% et Thalès 1%.



Le S&P500 s’effrite quant à lui de 0.1% en préouverture, après son record de vendredi et le CAC40 grapille 0.02% à 7935 points.



Graphiquement, pas de changement, on suivra de près la sortie des 7900/7977 points pour agir dans un sens comme dans l'autre.