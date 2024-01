En l'absence de publication macroéconomique aujourd'hui, le CAC40 est parfaitement stable à 7635 points, les opérateurs limitant les initiatives avant de nombreux résultats d'entreprises et la décision de la Fed sur les taux mercredi soir.



Du côté des valeurs, Thalès gagne 2%, Total 1.7%, Danone 1.2% et Veolia 0.8% tandis que Bouygues perd 2.4%, Alstom 2%, Eurofins et Renault 1.9%.



Techniquement, la dynamique haussière reste intacte et l'indice se maintient à quelques points de son record historique. Seul un retour sous les 7553 points militerait pour le comblement du gap laissé ouvert vendredi dernier.