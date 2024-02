A la veille de la décision de la Fed en matière de politique monétaire, la bourse de Paris a inscrit un nouveau record absolu à 7686 points et clôturé en hausse de 0.48% à 7677 points, portée notamment par les valeurs technologiques et l'automobile.



Stellantis s'est adjugée 3.84%, Saint Gobain 2.47%, Publicis 1.35%, Renault 1.27% et Dassault Systèmes 1.12% tandis que Michelin a perdu 0.84%, Eurofins 0.82% et Carrefour 0.79%.



Les indices américains ont quant eux terminé en ordre dispersé avant les publications trimestrielles des Gafam. Le Dow Jones a gagné 0.35% à 38467 points, le S&P500 a cédé 0.06% à 4924 points et le Nasdaq100 0.68%. Après la clôture, Microsoft cédait 0.2% dans les échanges électroniques, Alphabet 5.8% et AMD 6.5%.



Côté macro, les Indices PMI manufacturier et services étaient légèrement meilleurs que le mois dernier en Chine, à respectivement 49.2 et 50.7 (contre 49 et 50.4 précédemment). L'enquête ADP sera publiée à 14h15 aux Etats-Unis (consensus 148K), l'indice PMI de Chicago à 15h45, les stocks pétroliers à 16h30 avant la décision de la Fed sur les taux. Si un statu quo semble acté, les opérateurs devraient prêter une attention toute particulière aux propos de Jerome Powell lors de sa conférence de presse de 20h30.



Le CAC40 cède 0.1% en préouverture.

En données horaires, pas de changement, la dynamique est haussière au-dessus des 7620 points voire au-dessus des 7644 points et les 7700 points restent en ligne de mire.