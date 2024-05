La bourse de Paris a terminé en hausse de 0.2% à 8225 points hier, après un indice des prix à la production au-dessus des attentes aux Etats-Unis et les propos rassurants de Jerome Powel.



L'indice PPI a progressé de 0.5% ainsi que le Core mais les chiffres du mois dernier ont été révisés à la baisse à -0.1% (+0.2% initialement). En rythme annuel, la hausse s'établit à 2.2% (contre 1.8% en mars) et à 3.1% hors alimentation et énergie (contre 2.8% le mois dernier).

Jerome Powell a par ailleurs confirmé qu'aucune hausse de taux n'était envisagée mais qu'il faudrait probablement plus de temps avant que la Fed ne procède à son premier assouplissement monétaire.

Du côté des valeurs, Société Générale a gagné 3.79%, Veolia 2.13%, Stellantis 2.12%, Kering 1.91% et Unibail 1.88% tandis que Sanofi a cédé 1.1%, Publicis 1.07%, Danone 1% et Accor 0.91%.



Wall Street a également terminé dans le vert, en attendant la publication de l'indice des prix à la consommation aujourd'hui.

Le Dow Jones a gagné 0.32% à 39558 points, le S&P500 s'est adjugé 0.48% à 5246 points et le Nasdaq100 0.68%, revenant ainsi à quelques points de son record du 21 mars dernier.

Le CAC40 devrait ainsi ouvrir en hausse de 0.2% ce matin.

Le PIB et la production industrielle seront publiés en zone euro à 11h, avant le CPI, les ventes au détail et l'indice Empire state manufacturier à 14h30 aux Etats-Unis. Les stocks des entreprises et l'indice NAHB seront ensuite dévoilés à 16h.



Graphiquement, on continuera de surveiller la sortie des 8186/8259 points.