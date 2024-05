En attendant les données sur l’inflation des deux côtés de l'Atlantique en fin de semaine, le CAC40 a peu à peu creusé ses pertes hier, malgré la bonne orientation des technos américaines. L’indice parisien a finalement terminé non loin de son plus bas du jour, en forte baisse de 0.92% à 8057 points.



Peu de valeurs ont résisté. Renault a gagné 2.62%, Michelin 1.35%, BNP Paribas 1.09% et Société Générale 0.94%, tandis que Thalès a cédé 1.8%, Eurofins et Cap Gemini 1.78%, Carrefour 1.72%, Essilor 1.62 et LVMH 1.43%.



Les indices américains ont quant à eux terminé en ordre dispersé dans un contexte de prudence au sujet de la trajectoire de la Fed. Le Dow Jones a perdu 0.55% à 38852 points, le S&P500 a grappillé 0.02% à 5306 points et le Nasdaq100 s'est adjugé 0.32%, avec notamment Nvidia (+7.13%).



L'indice parisien devrait ainsi ouvrir en repli de de 0.45% aujourd'hui.



Graphiquement, la dynamique demeure dégradée. L'enfoncement des 8041 points devrait ouvrir la voie aux 8000 points dans un premier temps.