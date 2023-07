PARIS (Agefi-Dow Jones)--La validité des deux offres de reprise du distributeur en difficulté Casino va être prolongée au-delà de ce lundi, qui correspond à la date initialement prévue, ont indiqué des sources proches du dossier à l'agence Agefi-Dow Jones.

Consécutivement à l'ouverture le 25 mai d'une procédure de conciliation avec ses créanciers, Casino a réceptionné la semaine dernière deux offres en vue du renforcement de ses fonds propres. La première émane d'un groupement constitué d'EP Global Commerce a.s. (EPGC), une société du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, et de Fimalac, et la seconde a été déposée par 3F, un véhicule d'investissement des hommes d'affaires Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari.

Pour l'instant, la validité des offres des deux candidats à la reprise du distributeur surendetté court jusqu'à lundi minuit. "Aussi bien EPGC-Fimalac que 3F vont étendre la période de validité de leur offre", a indiqué une source proche du dossier. "Les repreneurs potentiels pourraient étendre la période de validité de leur offre d'une semaine dans un premier temps, alors que se profile une nouvelle réunion importante pour eux à Bercy", a précisé une seconde source.

Rendez-vous à Bercy mardi

EPGC-Fimalac et 3F doivent présenter leur projet industriel pour Casino au Comité interministériel de restructuration industrielle lors d'une réunion programmée mardi après-midi au ministère de l'Economie.

Selon une troisième source, le duo EPGC-Fimalac précisera alors sa volonté de placer Philippe Palazzi, un ancien dirigeant de Metro et de Lactalis, à la tête du distributeur si son offre l'emporte. Philippe Palazzi serait épaulé par Jean-Paul Mochet, qui a quitté Casino l'an passé après plus de 20 années passées au sein du groupe, a complété cette source, confirmant des informations du quotidien Les Echos.

De son côté, 3F a déjà prévenu qu'il comptait confier la direction générale de Casino à Moez-Alexandre Zouari s'il raflait la mise. Le plan industriel de ce dernier pour Casino consisterait en un "retour aux fondamentaux", ont indiqué des personnes proches des négociations. Moez-Alexandre Zouari souhaiterait "remettre de l'humain dans les magasins, développer les marques de distributeur et renforcer les rayons dédiés aux métiers de bouche et aux produits frais", ont-elles ajouté.

Contactés par l'agence Agefi-Dow Jones, des porte-parole des deux candidats à la reprise de Casino n'étaient pas en mesure de commenter ces informations.

Les Mousquetaires s'engagent sur l'emploi

Le marché sera également attentif ce lundi à la consultation du comité social et économique central extraordinaire qu'organise Distribution Casino France, la structure qui héberge les activités commerciales françaises du distributeur, au sujet de la cession de 119 magasins au groupement Les Mousquetaires. Le propriétaires des enseignes Intermarché s'est engagé fin mai à racheter des points de vente issus du périmètre Casino France représentant jusqu'à 1,65 milliard d'euros de chiffre d'affaires cumulé toutes taxes comprises.

Dans un entretien accordé à RMC ce lundi, Thierry Cotillard, le président d'Intermarché, a assuré que les équipes des magasins Casino qui seront repris par son groupe seraient conservées. Le dirigeant a également indiqué qu'il espérait rapidement développer le chiffre d'affaires de ces magasins afin d'embaucher du personnel.

A la Bourse de Paris, l'action Casino refluait de 4% lundi à 12h10, à 3,01 euros.

