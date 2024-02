Les principales Bourses européennes évoluent en hausse en début de séance, portées par le segment de la technologie après les bons résultats de Nvidia et par plusieurs publications d'entreprises en Europe.

L'indice parisien a franchi ce matin un nouveau sommet, atteignant pour la première fois de son histoire les 7 908 points (soit +1,2 %) peu après l'ouverture.

Très attendu, Nvidia, géant américain des puces devenu valeur star de la thématique de l'IA, n'a pas déçu les attentes et a dévoilé mercredi soir une prévision de chiffre d'affaires supérieure aux attentes pour le trimestre en cours, ce qui a fait grimper son titre dans les transactions électroniques.

Sur le front des statistiques, le PMI composite HCOB de l'activité globale en France est passé de 44,6 en janvier à 47,7 en février, soit un plus haut de neuf mois qui signale ainsi le plus faible recul de l'activité du secteur privé depuis le début de la période de repli en cours.