Les incertitudes politiques liées à la montée de l'extrême droite aux élections européennes ont suscité de vifs dégagements sur les places financières en Europe, à l'image du CAC40 qui a perdu plus de 6% sur les quinze derniers jours. L'indice parisien est le plus touché, en raison de la dissolution de l'Assemblée nationale et l'annonce d'élections anticipées, le 30 juin et 7 juillet prochain.

Même si Wall Street enchaîne les records, portée par les valeurs liées à l'intelligence artificielle, la sous performance actuelle des places européennes devrait perdurer et les résultats politiques pourraient être source de volatilité.



Sur un mois peu de titres surnagent. Renault gagne 4.3% et Michelin 2.6%. A l'opposé, les financières sont lourdement attaquées. Société Générale décroche de 18%, Engie cède 15.4.%, BNP Paribas 14%, Bouygues 13.5%, Vinci 13.1%, Crédit Agricole 12.5% et Pernod Ricard 12.4%.

D'un point de vue graphique, la configuration apparaît nettement dégradée. Le CAC40 vient de combler un gap datant du 26 janvier à 7466 points et tente de se stabiliser. Cette zone de cours devra impérativement engendrer une réaction positive sous peine d'une poursuite de la correction en cours en direction des 7318 points dans un premier temps voire 7200/7160 points.