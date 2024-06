La bourse de Paris a terminé en baisse de 0.48% à 8001 points vendredi dernier, après la publication du rapport mensuel sur l'emploi meilleur que prévu aux Etats-Unis, qui a ravivé les craintes du maintien de la politique monétaire restrictive de la Fed.

Le taux de chômage remonte légèrement à 4% (3.9% le mois dernier) mais 272K emplois ont été créés alors que le consensus tablait sur 182K. Le chiffre du mois dernier a été révisé en baisse à 165K (175K initialement) et le salaire horaire progresse de 0.4%.



Du côté des valeurs, Air Liquide a gagné 0.96%, Téléperformance 0.92%, Cap Gemini 0.9% et Thalès 0.79% tandis qu'Orange a perdu 4.1%, Engie 2.88%, Vinci 2.59% et Airbus 2.29%.



Les indices américains ont eux aussi perdu du terrain, en attendant le verdict de la Fed sur les taux mercredi. Le Dow Jones a cédé 0.22% à 38798 points, le S&P500 a reculé de 0.11% à 5346 points et le Nasdaq100 de 0.11%.



Le CAC40 devrait débuter la semaine en baisse de 0.8% ce matin, après la poussée des mouvements d'extrême droite aux élections européennes et la dissolution de l'Assemblée nationale en France.



Graphiquement, pas de changement, on attendra la sortie du range 7914/8072 points.